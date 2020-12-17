關島總督明年1月訪台　外交部：雙方曾初步洽談「旅遊泡泡」

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）



記者陶本和／台北報導

關島媒體太平洋新聞中心（Pacific News Center）報導，關島總督古蕾露（Lourdes Leon Guerrero）有意明年1月訪台。對此，外交部17日表示，如果有進一步資訊會對外公布；至於關島有意與我洽談「旅遊泡泡」一事，雙方也曾初步交換意見，並同意雙方政府均將防疫工作放在最優先考量，未來會持續協調處理。

古蕾露16日於記者會上指出，台灣與關島、關島觀光局合作密切，台灣希望她率團訪問；她表示，如果狀況許可，她可能會在明年1月成行，而台灣是唯一沒有受到新冠肺炎疫情影響，造成病例激增的國家，她並不會擔心訪台。

對此，外交部表示，一向歡迎美國各州州長及總督等首長來台從事各項交流，而駐關島辦事處自本年10月復設後也與關島總督府建立良好關係，充分掌握古蕾露總督的訪台意願，並保持密切聯繫，如果有進一步資訊將對外公佈。

外交部指出，至於關島盼與我國洽談「旅遊泡泡」一事，雙方曾初步交換意見，並同意雙方政府均將防疫工作放在最優先考量，未來會持續協調處理，會密切關注關島及我國的疫情發展，配合中央流行疫情指揮中心政策，視需要隨時進行評估。