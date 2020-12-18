替愛女送餐！《型男大主廚》郭主義目睹她後陽台輕生…淚喊：為什麼

▲郭主義女兒輕生，檢方相驗後遺體發還家屬。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文、陳韻如／新北報導

知名主廚「古錐師」郭主義在節目《型男大主廚》中擁有高人氣，而他平時待人和善與家人相處融洽，但沒想到，17日晚間他到女兒家中送晚餐時，卻發現家中毫無動靜，到處尋找後，竟發現女兒於後陽台輕生，當下緊急將女兒送醫，但仍宣告不治，讓郭主義大為崩潰，在臉書寫下，「老天在跟我開玩笑嗎？」

據了解，郭主義17日晚間前往女兒家中送晚餐，而當時家中空無一人，他驚覺有異到處尋找，沒想到卻在後陽台發現女兒輕生，嚇得他趕緊通報救護車將女兒送醫，但女兒經搶救後仍是不幸宣告不治。

▲《型男大主廚》郭主義愛女輕生。（圖／翻攝自臉書阮橋本）

對此，郭主義情緒相當崩潰，18日下午更在臉書沉痛寫下，「老天在跟我開玩笑嗎，為什麼？為什麼？」也讓人不禁鼻酸，而其女兒遺體經檢方相驗後，家屬也對於死因沒有意見，目前遺體也已發還家屬處理後事。

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