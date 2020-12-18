4分35秒當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗18日上午發生一起事件，事發當時一名謝姓男子疑似與他人發生行車糾紛，當場遭到對方4人持刀砍傷，身中多處刀傷，目前已經被緊急送往醫院搶救。事後監視器畫面曝光，只見當時2車在路邊爆發激烈爭執，而4名惡煞衝下車後就朝謝男的車猛砸，將謝男砍到重傷後逃逸，手段相當兇殘。

▲▼苗栗行車糾紛當街砍人影片曝光。（圖／記者黃孟珍翻攝）

這起事件發生在18日上午7時許，事發當時謝男被砍到手臂、腹部、背部皆有刀傷，且地面、車子也全都是血跡，而經緊急送醫搶救後，暫時沒有生命危險。據了解，謝男疑似與對方有行車糾紛，就慘遭對方砸破玻璃攔車，並持刀砍傷。

▲苗栗南庄今早發生一起車禍糾紛，一名男子遭人砍傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

監視器畫面事後曝光，只見當時2車爆發激烈爭執，4名惡煞衝下車後就持刀棍不斷朝謝男的車猛砸，而謝男在車上一度想逃離，甚至整台車輛騎上對方車頂，但仍敵不過對方猛攻，當場被砍到重傷。令人震驚的是，當時路上車輛熙來攘往，4名惡煞卻仍囂張刑事，行徑相當誇張。

4名惡煞行兇後立刻逃逸，警方獲報立刻展開追緝，所幸最後於9時許在國道上將4名惡煞逮捕，正準備將人帶回偵訊，以釐清相關案情。