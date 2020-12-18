71歲以上也愛線上血拼　疫情催出中高齡網購族激增近2倍

▲今年受到疫情衝擊，消費行為大規模往線上轉移。（圖／pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

根據經濟部統計，近年電商市場營業額平均年增12%，但今年受到疫情衝擊，僅上半年便達到年增17.5%，電商消費趨勢指標性更勝以往。有電商平台透過分析站內消費族群、熱銷品類、關鍵字數據，進一步發表年度消費趨勢，其中發現到中高齡網購族激增近2倍，下單飆出翻倍買氣。

疫情促使消費行為大規模往線上轉移，蝦皮購物觀察，今年網購已成為全民生活習慣，全年齡段都有驚人成長，尤其去年已呈現上升趨勢的熟齡用戶，今年在疫情推動下順勢爆發，「55歲以上」中高齡用戶數激增近2倍，貢獻訂單數也有將近2倍上升的表現。

蝦皮購物表示，細看中高齡用戶數據發現，以往難跟網購掛勾的71歲以上長者，在今年紛紛加入線上血拼行列，複製在超市購買居家備品的模式，帶動該年齡段「居家生活」、「美食、伴手禮」品類買氣大突破。他們也會透過網購平台趕搭潮流，「手機與平板周邊」、「男女生衣著」名列熱銷品類前茅，阿公阿嬤們也搭上席捲全球的「掌上型電玩」熱潮，帶動該年齡段的相關商品買氣增長近2倍。

綜觀全年，受益於宅經濟風氣，「居家生活」品類在防疫用品、居家清潔備品的驚人銷量下，訂單量成長幅度奪得全站之冠，「美食、伴手禮」品類緊追在後，兩者訂單量成長都有近2倍，自炊族轉往線上採購食材，網購「熟食、小吃」商品的買氣也有大幅提升。觀察線下採購日用品的主力族群，大規模往線上轉移，是帶動兩個品類高成長的主因，尤其是許多家庭中掌握採購決策權的「30～39歲女性」，貢獻的訂單數無人能及。

▲東森購物網推出「1212森誕狂歡」活動攻聖誕商機。（圖／翻攝自東森購物網）

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