買洗碗機前必知3要點　「一次到位」不後悔

▲許多民眾選擇使用洗碗機清潔碗盤，選購需要注意3個重點。（圖／unsplash，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

2020年新冠肺炎疫情肆虐，許多民眾選擇不群聚防疫，在家時間變多，連帶拉升家用電器與居家商品銷售力，德國家電品牌BOSCH近年洗碗機在台熱銷，成為許多民眾心中的「夢幻懶人家電」，基於洗碗機有一定入手價，加上延伸的施工費等，最好能「一次到位」，品牌協理教戰選購要點，可從3個面向考量。

BOSCH洗碗機從2019年第四季，便從服務角度主打不淨則退方案，衝出市場銷量，加上2020年許多人重新考量居家定位，今年銷售也衝出雙位數成長，為台灣嵌入式洗碗機市占第一，台灣BOSCH家電行銷部協理洪仲桂，也分享選購洗碗機要先考量的3要點，方便民眾找到最適宜的產品。

▲BOSCH洗碗機在台熱賣。（圖／BOSCH提供）

買大不買小

目前市售洗碗機有2種主要規格，分別為45公分與60公分，如果空間許可，建議還是要選購大尺寸的款式，在使用上會加分很多，許多品牌會以「幾人份」的碗盤容量來供消費者參考，但其幾人份的估計大多以西方使用方式來做估算，中式料理有許多煎鍋炒鍋，也可以用洗碗機來做清洗，所以即便家中人數不多，還是盡量買大尺寸，之後的使用彈性也更大。

評估使用方式

每個家庭都會有自己的清潔步驟，有時2人小家庭使用的杯盤不多，可以一天清洗一次就好，有些民眾顧慮早上使用的杯盤放到晚上，可能會發出異味，其實若購買有「預洗功能」的產品，就是在放入少量碗盤時，用該功能可以先小小的清洗一下，把醬汁等稍為沖掉，就可以避免晚上可能產生的異味，檢視自己的需要，選擇提供並解決「在意的點」的產品，就能對選擇的洗碗機更加滿意。

烘乾功能的要求

市面上不同洗碗機產品，會採取不同的烘乾方式，許多民眾會對於餘熱烘乾，在壁面上才留的水珠有疑慮，事實上多數情況下，即便避免有水珠，但碗盤其實是乾的，建議消費者也不要把洗碗機當成碗盤架使用，在洗碗後的30分鐘就可拿出放置在置物處，避免可能產生的反潮，目前BOSCH擁有沸石烘乾技術，用天然礦石吸收機中的水氣，釋放熱能來達到更省能源的效果。

近期另一德國品牌Miele，也發表旗下全新SmartLine檯面式爐具系列，強調多款能隨意拼接的爐具設備，讓使用者可以依照自己家中空間需求跟喜好，選擇屬於自己的廚房動線跟樣貌。

▲Miele全新SmartLine檯面式爐具系列。（圖／Miele提供）