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把機器當碗盤架反更濕　洗碗機3個使用注意事項

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▲洗碗,洗餐具,做家事。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲買了洗碗機也要正確使用。（圖／Pixabay、unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在歐美早已風行數年的洗碗機，是60%至80%的家庭都擁有的廚房家電，台灣家電品牌BOSCH調查，洗碗機在台僅有3%的普及率，但隨著年輕一代建立家庭，約莫35歲至40歲的民眾，因為生小孩或是對生活品質有一定要求，接受度愈來愈高，達人表示，洗碗機雖然方便，但有3個使用方式需注意，才能使用的更順手。

不一定要洗完打開門「通風」
市面上洗碗機產品多樣，針對「乾燥」功能，各家設計與採用的技術也不相同，不是所有產品都需要「打開門通風」，許多民眾看網路上的使用方式，在洗完後把門打開加速水氣蒸發，但以BOSCH沸石烘乾的機種而言，就不適合這樣做，而且開門可能也會增加灰塵、蚊蟲入侵的機會，很在意這點的使用者，在購買前就必須做功課衡量使用方式。

▲▼清潔,洗衣機,洗碗機,牙刷,馬桶刷,衛生,浴室。（圖／pixabay）

別把洗碗機當碗盤架
台灣民眾相當習慣烘乾機的使用，許多人在洗碗機完成工作後，便會將碗盤持續放在機器內，建議還是在洗完30分鐘後，將裡面的碗盤拿出來，收納在餐具櫃內，以避免放置在機器中會產生的反潮狀況。

▲碗盤,洗碗。（圖／unsplash）

小家庭可延長清洗間隔時間
很多人認為2人小家庭的碗盤，不需要使用到洗碗機，其實只要延長清洗間隔，洗碗機也能有高ＣＰ值的使用，早中晚的碗盤可留到一日使用完畢後再一次清洗，而且有洗碗機後不需面對大量的碗盤清潔活，在使用模式上也會有所改變，會「比較願意使用更多碗盤」。

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