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老公癌逝3年！她誕下「他的雙胞胎」圓心願　滿滿思念藏揪心故事

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▲▼ 英國37歲婦女凱薩爾（Lucy Kelsall）生下小孩。（圖／翻攝自臉書／Lucy Kelsall）

▲凱薩爾生下一對雙胞胎男嬰，目前已經7個月大。（圖／翻攝自臉書／Lucy Kelsall）

記者詹雅婷／綜合報導

英國37歲婦女凱薩爾（Lucy Kelsall）的丈夫在2017年癌逝，她深受打擊過著行屍走肉般的生活。不過，她最終選擇重新站起來，勇敢面對未來的人生，利用老公生前冷凍精子嘗試做試管嬰兒，成功誕下一對雙胞胎男嬰，如今孩子已經7個月大。

每日郵報報導，凱薩爾2012年與45歲丈夫大衛結婚，卻在婚後的2年，得知大衛罹患咽喉癌的壞消息，儘管積極接受治療，他的聲帶仍在2016年失去功能，過著無法開口說話的日子，於是他開始以寫紙條的方式表達內心想法，並把字條放在車上、抽屜、衣櫃等地方給驚喜。

▲凱薩爾曾在丈夫過世後，翻出老公生前留下的字條。（圖／翻攝自臉書）

事實上，夫妻倆自結婚以來就想要有個孩子，但努力過後還是沒有順利懷孕，大衛便決定冷凍精子，避免接受治療後無法生育的難題。令人難過的是，儘管做了許多治療，大衛仍在2017年12月病逝。

面對愛人離世，凱薩爾相當心痛，但想著大衛生前承諾成為一名父親的心願，她決定利用丈夫生前所留下來的冷凍精子做試管嬰兒。醫師告知成功機率低，但她仍於2019年順利懷孕，並於今年誕下一對雙胞胎男嬰，現在已經7個月大，準備迎接他們的第一個聖誕節。

凱薩爾坦言，她非常想念大衛，捨不得丟掉他的衣服等遺物，因為那承載太多屬於2人的回憶，因此決定利用他生前穿過的衣服來縫製毯子、靠墊及泰迪熊，當作孩子的聖誕禮物，「讓他們可以在想念爸爸的時候依偎著它們……我想（大衛）會非常愛他們，會是很棒的父親，我會盡我所能，讓他們感受到來自爸爸的愛。」

Bathtime & bedtime

Lucy Kelsall 發佈於 2020年12月3日 星期四

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