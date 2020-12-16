用電大戶條款元旦上路　環團批無法有效減碳「將採取法律行動」

▲用電大戶條款元旦上路，綠色和平批無法有效減碳。（圖／綠色和平提供）



記者許展溢／台北報導

綠色和平今（16日）指出，發現四大傳產集團屋頂設置太陽能發電設備比例偏低，並反映三大藉口全屬虛構，要求經濟部把握最後機會調整用電大戶條款，讓台灣的能源轉型兼顧公平正義。

綠色和平特聘能源專案主任蔡篤慰表示，台灣超過30%碳排放來自用電大戶的用電行為，用電大戶推託使用再生能源電力，就是持續將台灣的減碳成績拖下水。蔡篤慰強調，用電大戶條款僅要求企業必須將10%契約容量用電轉為再生能源電力，意即只需2%綠電即可滿足用電大戶條款，是極微弱的轉換量。

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綠色和平提到，觀察工商團體稱要求用電大戶條款延後上路或緩衝期延長至10年，於是挑選台塑、台玻、遠東、中鋼，共4大集團，跨足塑化、紡織、玻璃、鋼鐵等10家企業、24個廠區屋頂，排除管線設施及屋脊等不利建置空間，估算10家企業屋頂太陽光電潛力量。

綠色和平指出，研究結果顯示，10家企業屋頂太陽光電潛力約363MW，但已安裝量僅56MW，總安裝比例約15.4%；屋頂建置比例最高為中國鋼鐵（67.3%）及其持股的中龍鋼鐵（5%），其他三大集團個別企業建置率均低於5%。根據計算，企業為滿足義務量每年所需的額外成本，若以2019年的稅後淨利來看，根本佔不到淨利比1%。

台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍表示，經濟部稱用電大戶條款即將在明年一月正式上路，但經濟部仍未公佈用電大戶名單。依據《政府資訊公開法》第1條就寫出，「為建立政府資訊公開制度，便利人民共享及公平利用政府資訊，保障人民知的權利，增進人民對公共事務之瞭解、信賴及監督，並促進民主參與」。

綠色和平強調，用電大戶條款將於2021年1月正式上路，分析現行用電大戶條款草案無法有效減碳，相較於東亞相繼宣示碳中和，台灣減碳目標仍停滯。因此，近日綠色和平將採取法律行動，正告經濟部勿任大戶擺布，讓用電大戶負起氣候責任。