芭蕾舞團採檢可能更晚出爐！主辦忍痛延期首演原因曝　視結果擇期

▲莫斯科古典芭蕾舞團12/16日首演延期。（圖／聯合數位文創）

記者林育綾／台北報導

中央疫情指揮中心今（16）日公布7例境外移入，其中4例為俄羅斯籍藝文表演團體（莫斯科古典芭蕾舞團）成員。主辦單位聯合數位文創董事長李彥甫表示，目前已安排榮總針對其餘47名團員進行第三次採檢，但無法在傍晚6點就公布採檢結果，而舞團需要提前2小時搭建舞台以及排演，也考量觀眾交通移動問題，因此忍痛宣布今晚演出延期，若全員陰性將再另行公布演出日期，屆時若觀眾時間無法配合，可再全額退票。

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▲聯合數位文創董事長李彥甫對外說明。（圖／ETtoday攝影中心攝）

李彥甫說，此次莫斯科古典芭蕾舞團總共51位，加上一名經紀人共52人，日前提前來台經14天防疫隔離檢疫後，在15日安排自費檢測，發現4位團員陽性確診，不過4人未與其他人接觸，因此指揮中心無匡列接觸者。

李彥甫也說明，在防疫旅館期間，所有成員只能待在房間獨自自主練習，用餐都是獨立區域，也都是單獨樓層，不會跟民眾有接觸。檢疫結束後，有團進團出至國家戲劇院彩排，但皆採取獨立通道，並與戲劇院員工隔離開來，做好分區分流管理，通道等場所也有進行消毒。

原已安排今日下午彩排，但已取消，而今晚首演也忍痛延期。指揮中心雖表示採檢結果預計傍晚6點半出爐，不過李彥甫透露，由於採檢從下午才開始安排進行，榮總也需要許多準備工作，恐怕沒辦法這麼快有結果，因此先將晚間台北場首演延期，若剩下47名團員皆以陰性通過採檢，會再擇日舉行演出，如果到時候觀眾時間無法配合，可再全額退票。

「莫斯科古典芭蕾舞團」此次來台，受到觀眾熱烈迴響，開演前即好評加場，預計在12月16日至20日於台北國家戲劇院、12月25日至27日在高雄衛武營戲劇院演出，總共演出12場，票券幾乎全數售罄，觀眾約1萬5千人。