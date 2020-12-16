國安局爆性侵！上尉軍官撿屍女同學　阻止蒐證精液衛生紙

▲國安局孫姓人員遭控把喝醉的同學L女載至摩鐵性侵，還阻止她蒐證。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國安局人員涉嫌性侵自己的中學同學！本刊接獲投訴，指1名在國安局服務的孫姓人員，趁自己的中學同學L女喝醉之際，將她載往摩鐵性侵，並軟硬兼施，阻止對方蒐證提告，導致L女精神崩潰、多次自殺。L女的丈夫得知狀況，在臉書的法律諮詢社團留言求助，引來國防部軍事安全總隊人員注意、主動聯繫，最後告知已向上反應，孫男也遭懲處，詭異的是，國安局竟查無懲處紀錄。L女的丈夫質疑軍方假意摸頭安撫，實際上卻是官官相護，呼籲相關單位徹查究責！

事件要從今年10月18日說起，當時在國軍某單位服務的上尉軍官H先生，特別請假回家，準備幾天後與自己的中學同學L小姐登記結婚，不料，在整理結婚相關資料時，意外發現L女寫的二封信，其中一封是遺書，另一封則是詛咒信，詛咒的對象竟是他與L女的中學同班同學、目前在國安局服務的孫姓人員。

在H男的追問下，L女啜泣坦言，1年多前她剛與前夫離婚不久，孫男聽到消息後，便經常以關心同學為由跟她聯繫。某天同學聚會後，孫又約她喝酒，最後她不勝酒力，不省人事。L女表示，孫說要送她回家，沒想到酒醒後發現自己在摩鐵，還遭孫性侵，她當下既驚慌又氣憤，後來看到孫打算將沾有體液的衛生紙丟到垃圾桶，於是一把搶下，準備當作證據提告。

為了安撫L女，孫姓人員告訴對方：「不要這樣！我會負責，我會照顧妳。」她因為孫男態度誠懇，一時心軟，選擇原諒，錯失了驗傷提告的機會。不料，孫男後來卻與她斷絕聯繫，L女發現，孫其實有一名外籍女友，自己只是被玩弄的對象，於是致電國防部1985專線申訴，但卻因不知孫的兵藉號碼，最後不了了之。

針對H男的指控，本刊於12月11日致電國安局查證，國安局證實孫姓人員確在局本部服務，但詭異的是，查無相關懲處紀錄。國安局表示，孫承認與L女是中學同學，但二人從未發生性關係，若案件進入司法程序，國安局將配合調查。

不過，12月14日，知情人士又告訴本刊，孫姓人員改口承認曾與L女到過汽車旅館，但不確定有無發生關係，還說他也曾應邀到L女家中，但因為「硬不起來」所以沒發生關係，孫矢口否認性侵L女，強調是因他交了外籍女友，L女不滿他移情別戀，才挾怨報復。

此外，本刊也透過管道向國防部軍事安全總隊查證，軍安總隊證實，確實有人員連繫H先生，也把狀況向上呈報，但並未告知懲處內容。面對此一性侵疑雲，真相到底如何？相關單位有責任徹查究責，給當事人一個交代。

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