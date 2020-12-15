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失扶險停售倒數　業者建議：檢視保單額度、長照險或實支實付買起來！

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▲失扶險停售倒數。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲失扶險停售倒數。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

保證給付或保障終身的失能扶助險進入停售倒數，部分業者受訪時表示，目前保戶可做的事情有兩件，第一，檢視保單額度；第二，長照險、實支實付可買起來。

據悉保險局近日密集召開明年保單新制或精算報告等會議；業者受訪時表示，保險局現在也不希望，業者利用停售再炒一波；但手中有失能扶助險的保戶可檢視保單額度夠不夠，不夠就調整保單額度。

若手中沒有失扶險，另一位業者指出，可考慮「長照險買起來」，長照範圍不限制失能或殘疾，長照看狀態、不論失能或殘廢甚至因衰老的失智（非殘廢）都能理賠，重點是要是沒有啟動該險種理賠，所繳保費會全數退給受益人，也可以算是資產轉移的方式。

也有業者提出，保戶最困惑的是長照跟失能險的差別，以及烏龍保單等問題，如果之後改成只剩長照險，的確會比較難理賠，但主管機關也是考量未來要接軌IFRS17（國際會計報導組的公報）及ICS2.0（國際保險資本標準），擔心保險公司賠率過高，準備金不足以應付。

即使未來失扶險停售，除了長照險，她建議民眾也可選擇「實支實付」，目前看過客戶已投保過的保單，現在醫療雖然發達，但想要好一點的治療都需要花費不少金額，實支實付能在遇到高額自費的狀況中發揮很大的功用。

但實支實付是買一個額度，也就是在額度內所使用的會全數理賠，而這只是醫療險的一種，最好是搭配住院、手術、意外等險種才是完整保單。

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長照險失扶險保險局

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