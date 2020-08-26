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金管會送壽險業「甜美大禮」！投資投票逐步鬆綁　黃天牧：努力拚年底前過關

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▲金管會主委黃天牧出席壽險公會會員大會。（圖／記者楊絡懸攝）

▲金管會主委黃天牧出席壽險公會會員大會。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

為了要引導壽險業資金「留在台灣」促使國內經濟發展，金管會將逐步鬆綁法規。金管會主委黃天牧26日表示，將爭取《保險法》修法案儘速送至立法院審議，內容包括鬆綁保險業投資公共建設限制、董事席次不再限制只能三分之一、政府推動6大核心產業上在一定條件鬆綁保險業投票權限制等，「努力拚年底前過關。」

黃天牧出席壽險公會會員大會時表示，為了增加壽險業投資公共建設的意願，董事席次不再限制只能三分之一，修法後可100％派任董事，將可進行後續經營管理及投資風險掌控。

除了投資鬆綁外，在業務方面，將打破傳統保單要求保戶「親晤親簽」的規定，也就是說，保險公司可以運用金融科技，例如用視訊、生物辨識等身分認證方式，複雜商品的項目也能於線上投保，保單銷量將不再受疫情過於衝擊，也減少保險公司的投保罰單。

此外，黃天牧說，壽險業將於2026年接軌大魔王會計「國際會計準則17號公報」（IFRS 17）及新一代清償能力制度「國際保險資本標準」（ICS 2.0），金管會將向國際反映台灣的實際情況、商品結構與利率狀況，爭取較適合台灣保險業者的條件，不會為了接軌而接軌，也不會讓接軌「變成達不到的目標」。

根據金管會保險局統計，2019年底保險業投資公建（含地上權）共4168億元，今年至6月底已有4812億元，增加644億元，成長15%。保險局長施瓊華表示，保險業未來若可指派過半以上董事，就可以導入如綠能產業、道路建設、都市更新等資金投資建設。

在《保險法》修正通過後，壽險業可望將有「3大利多」。黃天牧指出，目前修法已預告完成，近期將送行政院、立法院討論，「努力拚一拚，看能不能年底前過關。」

 

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