台新金併保德信「所需資本恐逾55億元」！金管會：計畫書就像支票當然要兌現

▲金管會保險局長施瓊華出席壽險公會會員大會。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

針對台新金（2887）併購保德信人壽，金管會保險局長施瓊華26日表示，台新金的資金需求不單只是買價的55億元，保險局將依照台新金提出的營業計畫與財務能力，包括未來公司發展、營運走向、規模、財務預測程度等，甚至會把接軌「國際會計準則17號公報」（IFRS 17）的條件考慮進去，「假設有意要壯大規模，就要拿出更多資本。」

施瓊華出席壽險公會會員大會，會後接受媒體採訪。針對保德信計畫案審視年限多久算合理，她指出，審視幾年，倒不一定，會依照營業計畫與財務能力的部分，考量公司未來發展方向為何，例如，保德信人壽主攻保障型商品，假若公司對於商品的重視不同，就要制定明確的營業計畫與想法。

「財務預測走到什麼程度，需要的資本不同，發展商品也就不一樣。」施瓊華說，主要還是看台新金擬定的營業計畫內容，包括接軌IFRS 17也要明確可以見到，一般而言，壽險是長期經營，計畫提出7至10年都有可能；以業務發展評估而言，保守維持現狀較好估計，但若要營業規模更大，就要拿出更多條件與可能，甚至要拿出更多資本。

施瓊華強調，營業計畫書是保險局未來監理公司的內容，包括營業紀錄都會審查，這不單只是要如何繼續經營保德信人壽而已，「營業計畫書就像是支票一樣，當然要兌現」，除非受大環境影響、非人為因素變化，保險局不是審完營業計畫書就放著，而是每一年根據趨勢，看可能的發展。