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7旬翁客運上昏倒！司機直奔醫院急診　家屬感謝：生前最美的風景

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▲家屬發文感謝司機。（圖／翻攝自Facebook／嘉義市大小事）

▲家屬發文感謝司機。（圖／翻攝自Facebook／嘉義市大小事）

文／中央社記者姜宜菁嘉義市15日電

77歲王姓老翁與妻子搭嘉義客運到嘉義，突感身體不適，司機賴信慧直接將車開到衛福部嘉義醫院救人，王翁雖仍不治身亡，家屬今天發文感謝，「在人生最後一刻遇到最美風景」。

王姓老翁的女兒王銘雅今天在臉書社團貼文寫道，「太保開往嘉義的客運司機及同車乘客，您們應許我母親最無助的呼救，一路直達開到衛福部嘉義醫院急診處將我父親抬進去搶救。」

王姓老翁家屬感謝客運司機和乘客的善心義舉，家屬表示，王姓老翁當天中午已經無病無痛離苦得樂，非常謝謝大家讓他在人生最後一刻遇到這個世間最美的風景，善心人。

王銘雅指出，父親今年8月車禍後身體狀況差，加上有慢性疾病，近日時常頭暈，昨天上午牙痛，和母親在嘉義縣太保華濟醫院站搭客運，要到嘉義市轉車看牙醫。

王銘雅說，客運行經北港路時，父親突然身體不適並失去意識，母親嚇得大叫「人昏倒了，怎麼辦？」客運司機賴信慧邊將行車路線改往醫院，邊安撫說，醫院在附近，直接送他去。

賴信慧今天如常工作到晚間，他接受媒體訪問時說，當聽到婦人大喊「人昏倒了」，他評估停車叫救護車可能會耽誤時間，於是選擇直接將車開到醫院救人。

賴信慧表示，客運車約7分鐘抵達到醫院門前的公車站，1名乘客立即下車到急診呼救並推輪椅，他和醫師、保全一起幫忙，將老翁搬上輪椅送醫急救。

賴信慧得知王姓老翁仍不治身亡，感嘆「太可惜了」，並表示公司平常教育訓練就要求，重視服務、了解乘客需求，遇到乘客需要幫忙，當然要在能力範圍內全力協助，這應該是每個人都會做的事。

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關鍵字：

嘉義客運乘客暈倒

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