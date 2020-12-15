天才女友激不起！開外掛「秀四手聯彈」　他交往6年：不敢開玩笑了

▲超強女友學習能力超乎常人。（示意圖／ETtoday資料照）



記者黃可昀／綜合報導

女友學習能力超強，偏偏又很好勝激不起，這項特質意外讓她成為全能女王！一名男子表示，他和女友交往6年，如今已經不敢隨便開玩笑虧女友，曾經只是隨口說她沒音樂素養，想不到對方竟跑去學鋼琴，「學到跟別人四手連彈威廉泰爾序曲」，還有各項開外掛事蹟，讓他實在驚訝又佩服。

原PO在Dcard表示，女友每次都會把他的玩笑話當真，除了學鋼琴事件外，他還曾經說過女友不會游泳，結果對方跑去把蛙式、自由式、仰式、蝶式全學會，甚至還考到救生員證照，「我說她不會畫水墨畫，她學到直接拷貝齊白石的六蝦圖。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲女友不只學會彈鋼琴，還學到精通的地步。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



如今兩人已經在一起6年，原PO尷尬地說，「我不敢再用妳不會... 妳不行.... 妳沒有.....等類似的話跟她開玩笑了」，因為女友會覺得他是在貶低她，然後花時間學到可以打臉他的程度，「我該怎麼辦？還是我應該笑她不會投資理財發家致富？」

網友回應，「笑她不敢分手啊」、「建議你笑她不敢跟你結婚」、「你現在該想的是，再不提升自己，遲早會有更優秀的男人把她追跑了吧」、「這樣的女友好讚我也想要」、「真的很厲害，你自己應該也要提升不然配不上人家」、「她現在一點一點往上爬，等她越來越高就會看到更好的人你就888。」