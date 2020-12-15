正妹直播被「飛車搶劫」嚇哭！台北男去阿公店狂歡…醉倒路邊落網

記者陳豐德、游宗樺、鄒鎮宇／台北報導

正妹實況主啊乓（香香愛哭包）14日下午走在三重自強路3段直播時，被兩名歹徒飛車搶劫手機，整個搶劫過程也因直播記錄下。三重分局火速追查，發現39歲王姓、吳姓男子將手機及三軸變賣後，跑去阿公店喝酒消費，醉倒在路邊被發現，透過特徵逮捕歸案。

警方表示，獲報後立刻成立專案小組，動員百人調閱萬華區監視器，發現有毒品、竊盜、搶奪等前科的王姓男子衣著、球鞋與犯案影片相同，立刻將醉倒在路邊的王男逮捕到案。

據悉，王男及吳男兩人搶完手機及三軸穩定架後，將贓品帶到獅子林變賣5000元，隨即拿著贓款跑去阿公店狂歡，王男也因此喝掛，倒在民和街被通報路倒。隨後，警方發現王男的褲子特徵跟犯嫌一樣，馬上逮獲，並將其袁姓友人帶回。

▲實況主啊乓直播到一半，手機及三軸被飛車搶走。（圖／翻攝香香愛哭包臉書）



▲▼警方獲報後，5小時破案逮捕王姓、袁姓男子。（組圖／記者游宗樺翻攝、記者陳豐德攝）



警方說，王嫌初步坦承犯行，並在西門町獅子林某通訊行內查獲遭銷贓之手機及三軸穩定器各1支。另外，警方續於23時55分在萬華區西園街犯嫌有人家中逮捕另一名39歲袁姓男子（多項毒品及竊盜前科），全案宣告破獲。

實況主啊乓晚間也在IG發出今天戴的口罩，表示上面有今天案發後留下的眼淚及底妝，「警察已經抓到嫌犯了，很感謝警方，辛苦了，非常迅速」。

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▼實況主啊乓被搶後嚇到哭出來。（圖／翻攝香香愛哭包IG）

