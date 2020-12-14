躺著就能自己關燈　小米智慧旅館全台6間期間限定登場

▲小米攜手承憶商旅，打造智慧旅館。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／台北報導

小米今日開記者會表示，攜手台灣文創飯店龍頭承憶文旅，推出期間限定的「小米智慧房」，其中包含30多款的小米智慧家電，在承憶文旅文旅的全台6間分店中，推出6間「小米智慧房」，從今年的12月31日開始開放入住，直到明年2月28日為止。

小米智慧房中包含，近期推出的小米智慧型顯示器65型、智慧型音箱、小米手機、吸塵器、體重體脂計、檯燈等可以做一連串的串聯，旅客累了就可以直接躺在床上用語音關燈。

小米將於承億文旅的嘉義商旅、淡水吹風、台中鳥日子、嘉義桃城茶樣子、花蓮山知道及墾丁雅客小半島共六間飯店中，各打造一間「小米智慧主題房」。「小米智慧主題房」從房門玄關、客廳、書桌、臥室到衛浴空間，精選超過近30款小米智慧家庭產品與裝置，巧妙的融入在承億文旅的特色房型，更在房間量身設定多款智慧場景。

六間「小米智慧主題房」將自12月15日至12月30日開放所有旅客參觀，另於2020年12月31日起至2021年2月28日期間限定開放預訂入住，入住除了能體驗最智慧的懶人旅遊，還可獲得包含價值新台幣$500元現金券的小米商城mi.com優惠大禮包，以及CATCHPLAY+、遠傳friDay影音、LiTV 立視線上影視及KKTV等線上串流平台的限期會員權益。