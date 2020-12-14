成都女拒隔離！帶行李箱「翻牆逃跑」超囂張　當場被防暴叉制伏

▲ 成都女拒隔離帶行李箱翻牆逃跑 。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

四川成都新冠肺炎疫情再起，當局隨即採取各種封鎖措施。不過12日卻上演翻墻逃跑大戲，一名女子因拒絕隔離，拿著行李箱試圖翻過封鎖圍板逃跑，最終被警員用2把防暴叉制伏並帶走處理。

綜合陸媒報導，為了最大程度地減輕傳染風險，成都加大防疫力度，與確診病例有過密切接觸的人員、高風險地區人員、境外輸入人員都要進行14天的隔離觀察。

▲女子不斷大聲辱罵拒絕配合 。（圖／翻攝自秒拍）

不過郫都區犀浦街道一名女子，12日翻越圍欄試圖離開住宅區，其後遭到市民阻攔斥責「疫情這麼嚴重還鬧，口罩也不戴」，她隨即大聲辱罵市民及疫情防控人員，相當囂張。

▲警方進行勸說。（圖／翻攝自秒拍）

網傳影片可以看到，該女子踩上木椅，先將行李箱搬過圍板，自己再爬過去，期間拒絕戴上居民提供的口罩，而面對圍觀市民指摘和阻止時，女子情緒相當激動，大聲回罵質問為何不准她離開。

▲女子最後被用防暴叉控制在椅子上。（圖／翻攝自秒拍）

現場民警勸說無果後將女子制伏在地，其後又用防暴叉將女子控制在一張椅子上，待其情緒稍為平伏後帶走。13日最新消息指出，該名女子已被重新送回當地並單獨安置在一個旅館房間內。

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