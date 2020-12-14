「玩過就好別再讓我看到妳」　多情人夫嫌女友矮又醜！慘遭勒斃

圖文／鏡週刊

去年7月4日清晨五點多，早起運動的民眾在屏東南華大橋堤防旁，發現一名身穿紅衣、下半身僅著內褲的男子倒臥地上，已無生命跡象，死者的兒子向警方透露，死者和一名豬腳店的江姓女員工關係匪淺。

65歲的江女平靜地向警方坦承犯案，她供稱，因曾在黃男的檳榔園工作，2人日久生情，雖是黃昏之戀，但仍像年輕人一樣經常約會。豬腳店的員工也說，江女有時工作到一半，人就不見了，大家後來發現她是躲到一旁講電話，久了也都知道她交了男朋友。

離婚單身的江女清楚黃男有家室，但黃妻臥病在床，管不住老公，加上黃能言善道，很會討女人歡心，因此打動江女，2人交往長達4年。黃男雖年過七旬，但身體還硬朗，平時也會務農。

江女告訴警方，她與黃男交往的前2年感情還不錯，但案發前1年，黃男另結新歡，對她的態度開始轉變，常向她炫耀：「我的行情很好，一堆人排隊等著跟我交往！」案發前1週，黃男向她提出分手，嫌江女「又黑又醜又矮」，還說像她這樣的女人隨便都找得到，甚至嗆說：「玩過就好，不要再出現讓我看到！」

雖然被嫌棄，但江女仍試圖挽回黃男的心，案發前1天，還找他一起到嘉義的親戚家中作客，不料，黃男的態度依舊十分強硬，他告訴江女，如果無法接受他有其他的女人，就不要在一起，江女因此萌生殺害黃男的念頭。