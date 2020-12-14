天母地上「神秘亂碼」3分鐘車就消失！居民封拖吊黑洞　警曝真相

▲天母地上出現大量「神秘亂碼」！路人驚：3分鐘車就消失。（圖／東森新聞）



記者許力方／綜合報導

台北市有民眾發現，天母士東路的路邊停車格，地面上有大量亂碼的「神祕數字」，好奇到底發生什麼事？警方解釋，附近有百貨公司和市場，但因路寬較窄，設置時段性禁止停車格，居民都知道，拖吊車都在附近守候，時間一到就會馬上拖車，留下大片白色粉筆跡，被形容猶如「拖吊黑洞區」。



時間一到，警方看到還有車輛違停不走，馬上準備開罰，「你跟他們說，還剩一台啦！叫他們來看要不要！」配合車業者拍照蒐證火速展開拖吊作業，短短3分鐘時間就裝好輔助輪把車拖走，在地上留下大片筆跡，看起來就像神秘的亂碼，拖的還是一整排5個車格內的車。

▲居民封「拖吊黑洞」，警：時段性禁停避免塞車。



仔細一看，地上密密麻麻的數字其實都是車牌，讓目擊者忍不住驚呼，「這是一個可疑的地方，很多人車子停在這，莫明的消失了！只留下地上奇怪的符號！」好奇到底拖多兇？附近民眾都說，常常看到拖吊車6點50分就在附近待命，看到時間一到還有車，「馬上就來拖光光！」

事實上，士東路上這5個車格被歸類「時段性禁停」，每周一到五每天4小時禁止停車，分別是早上7點到9點、晚上5點到7點，地上有明顯黃字告示，還有立牌註明時間，若違停就要繳交900元起跳的拖吊費加上600元罰單，因為旁邊就是大葉高島屋和市場，周邊還有小學，尖峰時間車流量大，車位一位難求。

警方解釋，該路段路寬不到6米，如果實施路邊停車，加上臨停或併排停車就會變成單線雙向道，會車困難，整條馬路都可能塞住，才會設置時段性禁停車格，經統計，11月份拖吊共14件，並不算多，至於地上滿滿數字則是長時間累積下來。

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