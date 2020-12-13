輝瑞、莫德那和牛津疫苗批准過關　WHO擬數周內做出決定

▲美國政府已批准輝瑞疫苗，近期進行配送施打。（資料照／路透）

文／中央社日內瓦11日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）首席科學家史瓦米那尚今天表示，世衛預計未來幾週內將決定，是否緊急批准輝瑞、莫德納和阿斯特捷利康等藥廠研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗使用。

路透社報導，史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）說，世衛可能在「1、2週內」決定是否批准輝瑞（Pfizer）的候選疫苗。稍晚她又說，世衛可能在數週內審核莫德納（Moderna）和阿斯特捷利康（AstraZeneca ）與牛津大學合作的候選疫苗。

一支疫苗若獲世衛批准，便可在一些國內醫藥監管當局尚無法進行疫苗評估的國家開始接種。

史瓦米那尚還表示，至少有10家研發2019冠狀病毒疾病疫苗的企業，已經提出要求或已表達有意請求世衛批准他們的候選疫苗。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）表示，有189國參與的COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）已取得將近10億劑疫苗供應，可提供給貧窮和中等收入國家的民眾施打。

儘管世衛官員形容疫苗問世是重大發展，但他們也一再強調，疫苗要在全球普及可能還要等上一段長時間。