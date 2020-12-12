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連體女嬰奇蹟存活！　當事人：如同做夢能結婚生子

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▲▼浙江連體女嬰，其中一人以20歲，順利產下一子。（圖／翻攝 浙江晚報 ）

▲浙江連體女嬰，其中一人順利存活二十年。（圖／翻攝 浙江晚報 ）

記者任以芳／綜合報導

二十年前，大陸溫州瑞安塘下中心醫院罕見出現一對連體女嬰，經果手術分離，妹妹貝貝幸運存活。不過，通常連體嬰存活、懷孕的機率比一般人艱難許多。如今，貝貝已經平安長大到20歲，遇到人生幸福產下一名健康男嬰，讓當年搶救的醫護員感到十分暖心感動。

根據大陸媒體浙江晚報指出，當年連體嬰分離手術後，姐姐寶寶不幸去世，妹妹貝貝存活下來，創下浙江首例連體嬰兒存活者。接下來的童年和青春期，貝貝經歷了多次手術、父母離異、離家出走，承受了常人難以想象的痛苦。

據了解，寶寶和貝貝一出生就相連，連接部位從臍部至會陰，醫學術語稱為「坐骨連體」。她們分別擁有獨立的心臟、肝臟、腎和膀胱，但消化系統、生殖系統、泌尿道等多處畸形。其中，貝貝先天性無肛，沒有獨立直腸、結腸，與寶寶共用一條結腸，遠端小腸也彼此相連。

報導指出，貝貝在浙大兒院做完分離手術後，姐姐寶寶不幸夭折，貝貝頑強存活。隨後2年里，她又先後經歷了3次包括肛門成型手術在內的手術。此後整整10年，醫院和她徹底失去了聯繫。

▲▼浙江連體女嬰，其中一人以20歲，順利產下一子。（圖／翻攝 浙江晚報 ）

▲浙江連體女嬰貝貝順利生下一子。（圖／翻攝 浙江晚報 ）

直到2013年，父母再次帶著她復診，醫生發現貝貝因為先天缺乏正常的括約肌，所以無法自主控制肛門，造成大便失禁。醫生先給她做了「臀大肌代肛提肌術」和「股薄肌代括約肌術」，終於緩解排便問題。

報導稱，貝貝因為有畸形雙角子宮，生產前她的特別產檢最勤快。直到懷孕第29周，胎兒胎心異常，醫生建議提前剖宮產，貝貝堅持胎兒多待一天母體能吸收營養，終於撐到34周，她平安生下一名小男嬰。

如今，20歲貝貝僅管經歷身體上磨難，老天沒有放棄她，目前生下男嬰已經一歲大，長得頭好壯壯沒有任何先天疾病，讓貝貝十分安慰，認為自己可以結婚生子就像是作夢一樣。

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