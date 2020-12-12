北市男搞簽賭又放款...借錢要加1500「買這個」　2年獲利數千萬

▲北市刑大查獲潘姓男子涉嫌經營地下錢莊以及簽賭站。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵一隊破獲1名男子經營複合式地下賭場，「業務項目」包括地下錢莊及簽賭，每日進帳數萬元彩金，不法所得達數千萬元，放款利息還推出，被害人積欠利息，還要多花1千5百元多買健康食品。

警方調查，47歲的潘姓男子，涉嫌經營多元化簽賭、放款，除了經營地下錢莊，向民眾收取高額利息，最後發現潘還經營簽賭站，低於市價收取賭客下注的賭資，經營2年獲利達數千萬。

▲男子經營地下錢莊，來借錢除了要付出高額利息之外，還要加碼1千5百元購買健康食品。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，潘嫌在新北市承租多間公寓、華廈，接受賭客下注，再透過遙控的方式指揮成員核對帳目，自己則是開車在外趴趴走，根本就不用進到簽賭站，警方也在現場查扣68萬元賭資，還有790萬元的簽賭帳冊以及筆記本。

潘嫌除了從事地下簽賭站之外，另外還有經營地下錢莊，甚至還強賣健康食品，假設對方積欠1萬元利息，就要多付1千5百元購買健康食品抵債。

警方事後逮捕34歲的周姓、63歲的孫姓男子協助經營，還有下注的賭客6人，訊後連同潘男在內等9人依照賭博罪嫌送辦。

警方因發現北市有超多麻將協會、棋牌社，打著健康娛樂的招牌暗營賭場，所以連續一個月掃蕩賭博，總計查獲各類賭博案件113件逮捕627人。

此外，針對登記合法團體或商號，從事不法賭博行為如麻將協會、棋牌社，等案件近三個月以來，亦有9件228人。

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