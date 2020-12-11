寶佳出錢官員組炒股聯盟！勞動基金苦吞倒貨…擴大追查代操投信

▲寶佳資產管理公司執行長唐楚烈被列為勞動基金炒股案的行賄被告 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

寶佳集團旗下寶佳資產執行長唐楚烈，涉嫌透過部屬找上勞動部官員游迺文，動用勞動基金高價承接寶佳持有的遠百股票，台北地檢署指揮廉政署追查發現，寶佳除花6萬元招待代操基金的復華投信主管大啖私廚料理，還疑似要求游迺文多找其他基金經理人加入，組成炒股聯盟為寶佳套利，檢廉正擴大清查相關投信公司人員。

寶佳資產管理公司負責人林陳海出身地產界，特地找來在證券界重量級人物、曾任合庫證券董事長的唐楚烈擔任執行長，積極入股金融、傳產等跨領域行業，並要求年獲利超過12%，才能拿獎金，而寶佳資產近年陸續因台新金、東元電機董事席次、經營權爭奪戰引發爭議。

▲辦案人員懷疑有其他投信公司人員和復華投信投資長邱明強一樣，涉嫌收賄協助炒股。（資料照／記者劉昌松攝）

檢廉查出，唐楚烈涉嫌和寶佳投資主管邱裕元，從2019年5月起，就開始計畫炒作上市公司遠東百貨股價，但到了2020年7月間，持股出脫不如預期，決定透過邱的老朋友、當時在勞動部基金運用局擔任組長的游迺文，希望游動用他負責的勞動基金進場，承接寶佳持有的遠百股票。

專案小組在先前2波搜索行動後，從邱裕元、游迺文的通聯以及對話紀錄中發現，邱請游盡量多利用自己的人脈，找金融圈人士加入陣線，並承諾可以擺宴款待，「金額不是問題」，除了目前曝光的復華投信公司投資長邱明強、經理人劉建賢曾參與一桌6萬元的高檔私廚料理外，游另外也曾與不少受託幫忙代操勞動基金的投信公司人員接觸。

▲勞動部前官員游迺文涉嫌幫忙在投信圈找人加入炒股聯盟。（資料照／記者劉昌松攝）

屬於全民的勞動基金在欠缺投資評估的前提下，無端以最少24.73元的相對高價，吃下寶佳倒出來的數千張遠百股票，檢察官在3波搜索行動後，除將唐楚烈、游迺文等人分別列為貪污罪行、收賄被告，下一步將清查其他投信公司人員，是否也曾接受寶佳招待或好處，並加入協助炒股行列。

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