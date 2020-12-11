勞動基金淪接盤俠…寶佳炒股割韭菜不順　執行長涉賄賂官員遭羈押

▲寶佳資產執行長唐楚烈，涉嫌炒股並賄賂官員倒貨給勞動基金。（圖／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

前勞動基金運用局國內投資組長游迺文，日前爆出涉嫌收賄操作勞動基金，高價接盤寶佳公司持有的遠東百貨股票，台北檢察署發動搜索，於10日約談寶佳資產執行長唐楚烈、主管邱裕元及復華投信投資長邱明強、經理人劉建賢、研究員陳周倫等5名涉嫌行賄被告，並向法院聲請羈押；北院訊問後，裁定除研究員陳周倫50萬交保外，其餘4人羈押禁見。

唐楚烈等人自2019年5月起，炒作上市公司遠東百貨股價，但出脫持股不順，他們割散戶韭菜不成，竟把主意打到勞動基金上，先結識游迺文，再透過介紹，與操作基金的復華投信邱明強等人搭上線，一群人由寶佳招待，上高檔餐廳邊吃著昂貴大餐，邊談著未來有錢「大家賺」的計畫。

▲ 游迺文任勞動部國內投資組長期間，涉嫌接受招待，指揮投信操作勞動基金買下寶佳的遠百持股。（圖／記者劉昌松攝）

游迺文回勞動部後，要求部屬接盤遠百股票遭拒，乾脆自己打給代操業者，指揮以24.75元的相對高價，買進數千張遠百股票，讓寶佳順利脫手。

專案小組另發現，寶佳主管邱裕元曾請游迺文多介紹金融人士，強調擺宴款待「金額不是問題」，除目前曝光的復華投資等人外，游迺文也接觸不少其他代操基金的投信人員，儼然成為炒股集團找國家基金倒貨的幫兇。

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