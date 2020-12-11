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法週刊「誰將主宰世界」 　蔡總統與四大領導人並列

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▲蔡英文總統登上法國「重點週刊」最新一期封面。（圖／翻攝自Le Point臉書）

▲蔡英文總統登上法國「重點週刊」最新一期封面。（圖／翻攝自Le Point臉書

（中央社記者曾婷瑄巴黎10日專電）

法國「重點週刊」最新一期今天出刊，標題為「誰將主宰世界？」封面中總統蔡英文與四大領袖並列，顯示在國際媒體眼中，台灣主導世界趨勢的可能性不容忽視。

「重點週刊」（Le Point）本期主題為「美洲、亞洲、歐洲…誰將主宰世界？」封面是世界五大領袖爭鋒賽跑，除了法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、中國領導人習近平以及美國總統當選人拜登（Joe Biden）外，也有台灣總統蔡英文。

本期封面故事有四大專題，一篇分析後疫情時代歐、美、亞三洲地位消長；一篇談論自由民主政體的未來；一篇分析科技戰；還有一篇便是以「台灣怎麼做到的？」為題，報導台灣如何成功抗疫，並在世界各國暫停運轉的時刻，力守生活一切如常，「公民意識完勝冠狀病毒…台北彷彿像生活在另一個星球」。

文章內皆以「總統」稱呼蔡英文，文章寫道：「透明度：台灣總統蔡英文仰賴人民合作以共同對抗病毒。」

中央研究院研究員富蘭茨（Zsuzsa Anna Ferenczy）向重點週刊記者表示，「單單擁有中央疫情指揮中心是不夠的，還要人民有信心才行」。

富蘭茨認為雖然歐洲國家和中國的經濟關係非常重要，但是「台灣的科技專長不容忽視，而這場疫情證實了這點。歐洲國家和台灣間是存在經濟利益的，然而都因政治考量而猶豫。最好的辦法是走向台灣，但保持謹慎」。

「誰將主宰世界」一文開頭則指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）昭示了普世歷史的開端，顯示人類、社會與國家間的深度互賴。

報導指出，「去西方化自此已成為事實。資本主義與貿易的重心將轉移至亞洲；而世界的重心，也將從大西洋移轉到太平洋」。

文章表示，西方的退步與不團結和民主政體所受到的威脅一樣令人憂心。而民主政治的威脅，第一來自激進「聖戰士」（djihadisme），第二則是自稱民主實則獨裁的「民主獨裁者」（démocratures）。

而現今為世界帶來威脅的三大獨裁國家是亞洲的中國、歐洲的俄羅斯，以及從地中海到高加索地區的土耳其。

編輯表示：「中國是崛起勢力，但它的集權資本模式讓人退避三舍，而它主宰世界的計畫，完全排除了自由、和平與穩定的想法。藉著美國退出國際組織所留下的真空，中國控制了多邊機構，例如世界衛生組織。」

文章也多次提到中國對於香港的箝制、對台灣的軍事威脅，以及與印度的領土爭議。

至於中國對澳洲的報復性貿易制裁，週刊認為，「該策略是為了表明，所有與中國有重要貿易的國家都應該放棄批評中國共產黨，並給予中國審視自己對外政策的權利」。

週刊指出：「儘管中國有優勢，但它離贏家還很遠。非法治國家資本主義與一黨專制獨裁者的聯盟不可能持久，它是人性的惡夢；而香港的示威與台灣的對抗，則是人性的展現。」（編輯：周永捷）

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