東部幹線12/13難搶通　立榮航空公布增北東加班機即起可購票

記者賴文萱／台北報導

台鐵瑞芳猴硐段邊坡崩塌，導致東部幹線阻斷，交通部台鐵局原估計13日恢復單線雙向通車，但受到天候惡劣影響，將重新評估通車時間。立榮航空下午公布加班機資訊，13日台北-台東來回加班機，每航班可提供70個座位。

▲台鐵東部幹線持續搶修中。（圖／台鐵局提供）

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交通部長林佳龍今日視察現場時表示，之前評估13日搶修，但目前除了清運土方外，還有往上邊坡擴大保固，因此時間會拖比較久，已請台鐵應變中心重新評估，可以搶修的時間，若以目前天候來看，通車時間是不確定的。

為協助東部交通疏運，立榮航空公布加班機資訊，將於12月13日加開台北-台東來回加班機，每航班可提供70個座位，旅客可利用立榮航空全球資訊網、立榮航空App、7-ELEVEN ibon 、全家FamiPort一次完成訂位購票。

▲立榮航空12/13加班機資訊。（圖／立榮航空提供）

林佳龍上午表示，邊坡崩塌現場過去一周天候惡劣，搶修人員在大雨中進行作業，工程進度嚴重受到影響，雖然目前有趕回落後進度，但還需要架設鋼軌、電力桿等，另還有排水系統、鋼軌樁、鋪設PC枕等，以加強邊坡安全，因此恐怕還需要更多工時。

林佳龍說，台鐵局有協同公路總局等其他單位進行疏運，雖然宜花東線不通，但仍有公路接駁等轉成配套措施，能達到一定的疏運效果，因此希望台鐵不要為了通車而通車，畢竟天候非人為可控，必須秉持安全第一、全力以赴，但也不希望搶修人員有過大壓力。