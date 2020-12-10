　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竊取萬元捷安特腳踏車　竊嫌故佈疑陣難逃新化警法眼

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲嘉義鄭姓男子，涉嫌在台南新化竊取劉姓女子價值萬元捷安特腳踏車，被警方循線查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉義鄭姓男子，涉嫌在台南新化竊取劉姓女子價值萬元捷安特腳踏車，被警方循線查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新化分局新化派出所員警，網路巡邏時發現劉女於臉書新化人大集合臉書反應，其停放於新化區中山路教會旁，價值約新台幣1萬元之捷安特腳踏車遭竊，經員警抽絲剝繭後鎖定鄭姓竊嫌涉嫌重大，通知鄭嫌到案說明，警方出具蒐證影像證據，讓鄭嫌百口莫辯坦承犯案，漂亮偵竊案。

▲嘉義鄭姓男子，涉嫌在台南新化竊取劉姓女子價值萬元捷安特腳踏車，被警方循線查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方表示，11月20日上午6時許，員警網路巡邏時發現被害人劉女臉書留言自行車遭竊，馬上搜尋並聯絡到劉女至派出所完成報案程序並即啟動偵辦，惟過程涉嫌人42歲鄭男居住地係嘉義，犯案前已多次勘查行竊地形，其所使用犯案載運的小自客貨，亦蓄意規避監視器攝影角度，利用國小旁籃球場死角停放預謀犯案，且現場地處偏僻死角無監視器，行竊過程鄭嫌故意製造多處斷點，時而走路、時而開車繞路，設置多處斷點，範圍遍及半個新化市區，圖規避不為警方查獲。

▲嘉義鄭姓男子，涉嫌在台南新化竊取劉姓女子價值萬元捷安特腳踏車，被警方循線查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案經新化派出所劉、林2員歷時近20日調閱30餘處，公、民設監視器逐一交叉比對過濾車輛，以車追人，終比對發現該部犯案小自客貨駕駛人鄭嫌涉嫌犯案，即於12月10日上午11時許通知鄭嫌到案，經出具相關影像事證後，鄭嫌對其犯行坦承不諱，全案依竊盜罪嫌函送偵辦。

新化警分局長歐祖明呼籲：民眾如有財物遭竊，第一時間應立即向警方報案，如果先至臉書等社群留言請求網友幫忙，將造成警方無法立即發動偵查權，相關犯罪跡證恐會隨時間被湮滅消失，不利證據保全及後續偵辦。

鹹蔬餅帆布袋可愛到爆，必收

ET快訊
30歲人妻「開老公愛車」救小王　幫助脫逃最重關3年
好市多鮮奶驚見「黃蓋限量版」不敢買　官方回應了
嫩妻出國捐卵返台隔離　想輕生夫冷回「OK」！上吊搶救不治
快訊／《死亡筆記本》戶田惠梨香閃電結婚！　對象曝光
快訊／瑪莎拉蒂高速撞擊Gogoro　年輕女騎士噴飛命危
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南東區戶外停車棚火警　至少26部機車燒燬

民眾小貨車油料遭竊　新化警2小時迅速逮人

古典流行跨界藝人MARY-JESS台南耶誕獻唱　黄偉哲邀大家來台南同樂

雲林縣警察局推動E化簡政便民措施獲肯定　今受縣長張麗善表揚

竊取萬元捷安特腳踏車　竊嫌故佈疑陣難逃新化警法眼

環球科技大學璀璨心願樹　募集888份愛心照亮雲林家扶兒少

花蓮KTV擂台戰2打5！酒後互槓刀棍齊飛　23歲男送醫

鵬管處「屏東觀光圈」成立　展示200項特色旅遊「珍珠商品」

體恤實名制口罩領取藥局　雲林縣購置233台專用讀卡機逐一發配

居家檢疫擅自外出　將重罰10至100萬

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

新郎婚禮飆舞技一鏡到底5mins　新娘露美背甜笑加入！全場嗨翻

小甜甜爆懷孕！婦產科領媽媽手冊　訂婚小5歲男友…經紀人回應了

Ella錯愕Hebe遭求償　不捨吐姐妹心情狀況：很多無奈！！

Lulu獨特穿搭...艾怡良「誰會買這個鞋子啊」　被畫成「這樣子」她嘆為觀止：什麼意思！

彰化女童「遭母軟禁」高雄獲救 爸苦尋12年終團圓：不強迫同住

台南東區戶外停車棚火警　至少26部機車燒燬

民眾小貨車油料遭竊　新化警2小時迅速逮人

古典流行跨界藝人MARY-JESS台南耶誕獻唱　黄偉哲邀大家來台南同樂

雲林縣警察局推動E化簡政便民措施獲肯定　今受縣長張麗善表揚

竊取萬元捷安特腳踏車　竊嫌故佈疑陣難逃新化警法眼

環球科技大學璀璨心願樹　募集888份愛心照亮雲林家扶兒少

花蓮KTV擂台戰2打5！酒後互槓刀棍齊飛　23歲男送醫

鵬管處「屏東觀光圈」成立　展示200項特色旅遊「珍珠商品」

體恤實名制口罩領取藥局　雲林縣購置233台專用讀卡機逐一發配

居家檢疫擅自外出　將重罰10至100萬

12星座的暗戀警報！摩羯百般討好、獅子製造巧合裝傲嬌

快訊／被傳1月要辭民眾黨主席　柯文哲：其實我什麼問題都想過了

嘉義黑面琵鷺翅膀染血！網瘋傳「BB彈射傷」　鳥友：沒那麼準啦

長聖生技以細胞療法為主要業務　預計明年1月初掛牌上櫃

蔡英文貫徹「sport for all」：以舉辦史上最成功的世壯運為目標！

海基會召開財經法律顧問會議　助台商因應大陸變革

桂冠巧克力湯圓賣300萬全捐了！7萬盒明開放免費申請索取

台積電員工買自家股票！9個月「賺進百萬」　網讚：身份對就贏了

國際評審級美容師進駐！　東森寵物雲新莊店「早鳥優惠洗澡7折」

交往8年等不到求婚！她苦守多年發現「妹仔簡訊」　氣炸開告男友

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

地方熱門新聞

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

基隆外木山巨石崩落　湖海路封閉搶修

遠東巨城周年慶12天26億　員工曝原因

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

大江「一星衣益」義賣　助仁友蓋新家

桃園青年局設計發展計畫　創造產學合作

電台名主持人「志明」駕車撞人躺加護病房

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

桃園黑豬肉大賞　推廣國產豬肉標章

善德堂攜手立委趙正宇　捐白米做公益

雲林虎尾糖廠製糖季開工　五分車穿梭城鎮

屏警交通安全月計畫　12月取締未戴安全帽

男子不會用Google Maps　竟失去姻緣！

更多熱門

相關新聞

工讀穿緊衣招攬　腳踏車全被牽光

工讀穿緊衣招攬　腳踏車全被牽光

有這麼萌的店員，我還不租爆？飼主許佩甄家裡在日月潭經營租車行，這天雖然是禮拜一，但是生意卻好到腳踏車全被客人牽光光，往店裡一看才發現，原來是有個萌到不行的活招牌，穿上牠專屬的租車行緊身衣寫著「嗨！租車找我」，靜靜地坐在門口跟著馬麻一起招攬生意，超可愛的背影一下就引來眾多遊客目光。

捷安特二代豪擲1.2億元現金　買近200坪「寶輝秋紅谷」

捷安特二代豪擲1.2億元現金　買近200坪「寶輝秋紅谷」

貨車司機撞死單車男　與家屬和解求減刑遭打臉

貨車司機撞死單車男　與家屬和解求減刑遭打臉

車禍昏迷不治　「心肌梗塞在先」騎士不起訴

車禍昏迷不治　「心肌梗塞在先」騎士不起訴

橋梁護岸崩塌婦摔死　獲國賠265萬

橋梁護岸崩塌婦摔死　獲國賠265萬

關鍵字：

捷安特腳踏車竊嫌故佈疑陣法眼

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

羅志祥想回歸？友人心疼：愷樂一出事就被解約

15年前爆逼婚害死倪敏然！夏禕「52歲慘況曝光」

Hebe收華研存證信函傻眼！16首歌涉侵權

通緝犯就醫逃亡　竹北警緝捕中

即／竹北通緝犯籍斯瀚「無碼照」曝！

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

雲林愛滋女做S　接客區域曝光

真有外星人！美國保密協議簽下去了

獨／替男友口愛…女大生「猛摳喉嚨」崩潰：我得癌症了

Joeman鏟肉5個月「練成筋肉人」！超狂身材曝光

星二代自爆遭性侵懷孕　「不知孩子爸是誰」

即／竹北逃脫通緝犯抓到了！

墨西哥富商被螺旋槳爆頭！下秒腦袋開花倒地

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

更多

最夯影音

更多
國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」
柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面