竊取萬元捷安特腳踏車　竊嫌故佈疑陣難逃新化警法眼

▲嘉義鄭姓男子，涉嫌在台南新化竊取劉姓女子價值萬元捷安特腳踏車，被警方循線查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新化分局新化派出所員警，網路巡邏時發現劉女於臉書新化人大集合臉書反應，其停放於新化區中山路教會旁，價值約新台幣1萬元之捷安特腳踏車遭竊，經員警抽絲剝繭後鎖定鄭姓竊嫌涉嫌重大，通知鄭嫌到案說明，警方出具蒐證影像證據，讓鄭嫌百口莫辯坦承犯案，漂亮偵竊案。

警方表示，11月20日上午6時許，員警網路巡邏時發現被害人劉女臉書留言自行車遭竊，馬上搜尋並聯絡到劉女至派出所完成報案程序並即啟動偵辦，惟過程涉嫌人42歲鄭男居住地係嘉義，犯案前已多次勘查行竊地形，其所使用犯案載運的小自客貨，亦蓄意規避監視器攝影角度，利用國小旁籃球場死角停放預謀犯案，且現場地處偏僻死角無監視器，行竊過程鄭嫌故意製造多處斷點，時而走路、時而開車繞路，設置多處斷點，範圍遍及半個新化市區，圖規避不為警方查獲。

案經新化派出所劉、林2員歷時近20日調閱30餘處，公、民設監視器逐一交叉比對過濾車輛，以車追人，終比對發現該部犯案小自客貨駕駛人鄭嫌涉嫌犯案，即於12月10日上午11時許通知鄭嫌到案，經出具相關影像事證後，鄭嫌對其犯行坦承不諱，全案依竊盜罪嫌函送偵辦。

新化警分局長歐祖明呼籲：民眾如有財物遭竊，第一時間應立即向警方報案，如果先至臉書等社群留言請求網友幫忙，將造成警方無法立即發動偵查權，相關犯罪跡證恐會隨時間被湮滅消失，不利證據保全及後續偵辦。

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