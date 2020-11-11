屏東貨車司機撞死單車男　與家屬和解求減刑…法官不同意

▲屏東地院依過失致死、肇事逃逸判處穆男有期徒刑1年1個月 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣穆姓男子駕駛自小貨車，行經屏東市廣勝路與古松西路口時，擦撞到同行騎腳踏車欲左轉的陳姓男子，致陳男受傷倒地送醫不治，雖穆肇事逃逸，事後與家屬達成和解，檢方依過失致死、肇事逃逸罪起訴。

法官審理，認為該起車禍事故發生時撞擊力道非輕，撞擊聲響非小，穆未停車察看，反採取逕行離開現場方式，意圖規避應負的責任，且左眼看不見，駕車上路行為已屬提高用路人行車往來的風險，所犯情節尚非輕微，應無犯罪情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重情事，未予減刑，判他有期徒刑1年1個月，全案可上訴。

判決書說，無照的穆姓男子於今年年2月18日深夜，駕駛自小貨車，沿屏東市廣勝路由東往西方向行駛，行經廣勝路與古松巷交岔路口時，應注意行駛至交岔路口，其行進應遵守閃光黃燈號誌的指揮，應減速接近，注意安全，小心通過。

適有陳姓男子騎乘腳踏自行車沿同向行駛至該路口，也應注意慢車在夜間行駛應開啟燈光，慢車行駛，不得侵入快車道行駛，在變換車道時，應讓直行車先行，並應注意安全距離，竟未注意上情，貿然左轉，擦撞到穆自小貨車車頭，致陳男人車倒地，頭部外傷併顱內出血等，送醫不治，穆事發後逃逸。警方查出他涉案，傳訊後依法送辦。

法院審理時，穆的委任律師表示，該事故係因被害人直接切入快車道左轉為肇事主因，且被告已與被害人家屬達成和解，請求法官依刑法第59條規定酌予減輕其刑等語，但法官認為，被害人該過失仍無礙於被告刑事過失責任的成立，未予採用。

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