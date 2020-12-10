八里纜車有譜！採BOO官民合作「不限路線不破壞環境生態」

▲新北市八里纜車將採BOO方案招商，不限定路線，以生態環保為優先考量。（圖／觀旅局提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市八里纜車參考日月潭纜車以BOO公共建設招商案，10日上午舉行公開說明會。八里纜車過去因沿線公墓問題多次流標，在市長侯友宜宣布重啟後，初步構想從八里渡船頭直上觀音山硬漢嶺，由淡水漁人碼頭、滬尾砲台等知名景點，路線長2公里，總經費9億元，完成新北觀旅跨海陸空的最後一塊拼圖。

今招商說明會吸引10多家廠商與地方民代出席，對於民代關心公墓遷移、土地取得、用地變更等問題，並非民間廠商可獨立完成，因此為BOO打上一個大大的問號。

對此，觀旅局長張其強說明，新北財政負擔大，參考貓空、日月潭3條纜車後，採用BOO的日月潭纜車是唯一沒有虧損的，各項建設的推動都要考慮到成本，採BOO一來讓廠商有更大的發揮空間，一來相信在業者評估營運成本、經營效益、生態環保後，會研議出最符合需求的路線。

張其強指出，至於公墓遷徙、土地取得等問題，市府會跨局處給予協助。他強調，八里地區具有深厚文化底蘊、自然景緻與商業量能的行政區，且擁有十三行博物館、八里左岸金色海岸、觀音山硬漢嶺自然生態，及台北港產業專區等優勢，招商案藉由八里纜車興建營運，將提供八里地區串連景點便捷的綠色運具，讓新北市北海岸青春山海線，補上最後一塊拼圖，替觀光發展挹注新活力。

張其強說，屆時纜車也將會與台北港商業產業資源結合，帶給民眾交通與觀光休憩結合的新體驗生活型態，地方生態環境也會充份納入考量，根據BOO合作精神，用地、興建及營運均由廠商負責，若規劃從八里輕軌或渡船頭直上觀音山硬漢嶺，路線長約2公里，工程經費初估至少9億元。

觀光局向廠商報告，BOO模式是由民間機構自備土地及資金興建營運並擁有所有權，纜車路線、形式、票價訂定由廠商規畫，給予廠商更多的發揮空間，預估未來結合淡江大橋、淡北道路等重大建設完工，年運量超過150萬人次。

觀旅局表示，未來將聯結捷運八里輕軌及淡江大橋，實現綠色大眾運輸，形成完善的觀光路線網絡，希能疏緩地方的交通與停車問題，並串連八里地區各觀光景點。

▲觀旅局長張其強邀請在地商家參與八里纜車BOO公共建設政策規劃招商說明會。（圖／觀旅局提供）