防走山坍塌害斷線！台鐵「鐵路邊坡養護手冊」明年1月公布實施

▲台鐵東線搶修中。（圖／交通部）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局為建立鐵路沿線邊坡管理標準，委託「財團法人臺灣營建研究院」研擬編定鐵路邊坡養護手冊，手冊已於今年6月由交通部核定，預計明年1月頒布施行。

台鐵局於民國106年委託「財團法人臺灣營建研究院」研擬編定鐵路邊坡養護手冊，做為鐵路沿線邊坡及擋土設施維護管理之準則。

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財團法人臺灣營建研究院根據鐵路邊坡特殊性，並參考交通部高速公路局及公路總局邊坡養護手冊進行手冊編撰，編撰期間除蒐集臺鐵局內各單位意見外，也邀集專家學者參與討論及辦理座談會。鐵路邊坡養護手冊109年6月交通部已經核定，預定於110年1月頒布施行。

▲▼林佳龍視察台鐵邊坡滑動搶修現場。（圖／交通部）

聯合大地工程顧問公司受台鐵局委託，針對台鐵局全線(南迴線除外)沿線邊坡及擋土設施進行初次的目視檢測調查及安全評估與分級，目視檢測調查皆依據契約及鐵路邊坡養護手冊相關規定辦理，除步行進行邊坡及擋土設施四大項目25小項次檢查項目檢測外，更進行地質敏感區、環境地質災害潛勢、土石流潛勢、區域地質特性等相關圖資套繪判釋。

另外針對外界質疑，台鐵瑞芳-猴硐站淨空數值變小，卻仍急於恢復通車，台鐵局解釋，淨空數值指的是軌道與兩端淨空範圍，軌道路線建築界線為軌道中心往外1.9公尺(1900公釐)，車輛界線為車輛在軌道上，各部分不得在上下左右超過的界線為1.5公尺(1500公釐)。

淨空線監測數據自12月3日07:45的1775公釐到12月4日07:11的1730公釐，均屬安全空間內，且解除封鎖前，均進行軌道淨空及電車線之相關設備檢查，始得解除封鎖，並非急於通車。