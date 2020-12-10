台鐵邊坡改善計畫曝！擬加入「環境因素」　下雨就提高危險分級

▲台鐵東線邊坡滑落搶修中。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

台鐵瑞芳猴硐段邊坡崩塌，導致東部幹線阻斷。台鐵局曾委託工程公司，針對邊坡維護管理需求分級，經目視檢查，其中瑞芳猴硐段邊坡被發現擋土牆有裂縫及鋼筋外露，因此列為C級。交通部長林佳龍表示，未來將針對需要監測的路段，投入更多預算，台鐵東線則以截彎取直提升安全性，瑞芳猴硐路段也會建立明隧道。

林佳龍今日視察搶修現場，他表示，除了搶修作業外，交通部同步展開短中長期的計畫，未來3個月內，將全面調查所有邊坡危險性，檢視分級是否需要修正，瑞芳猴硐路段則會建立明隧道，改善邊坡安全。

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林佳龍表示，台鐵邊坡危險分級制度將採更嚴格方式進行，對於需要加強監測改善的路段，將會投入更多預算，除台鐵外，也一併要求鐵公路的主管機關，針對轄下範圍，進行邊坡維護。

▲台鐵東線復駛時間恐又延後。（圖／台鐵）

在長期計畫部分，林佳龍表示，台鐵東部路線若有線性不良等，將會以截彎取直方式改善。他指出，瑞芳猴硐路段過去被列為C級（邊坡無明顯不穩定徵兆，仍需進行巡查或例行性維護，並視需要進行監測），但因為連日大雨，導致邊坡坍塌，未來分級制度也會加入這類情境，針對特定區域在特定時間，提高分級，加強監測。

另外外界質疑，該路段在11月30日就曾因大雨封鎖過，台鐵局是否為了搶通而不顧安全問題，聯合大地工程顧問公司表示，事發當下已與台鐵局至現場進行緊急應變措施。

當時先緊急封鎖西正線進行臨時性補強改善措施，敲除外凸及裂縫處之擋土牆，坡面暫時採噴凝土保護並派員24小時監測，以維列車行車安全及後續雨停後進行現勘調查並研擬長期改善方案，惟因降雨持續不斷，12月4日早上台鐵局監測人員發現有明顯異狀，因此緊急通知列車慢行停駛。