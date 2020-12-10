淡水「緣道觀音廟」創辦人澳門豪賭輸2億　竹聯站崗追債

圖、文／毅傳媒

新北市知名觀音廟疑爆發賭債糾紛。以佛乘宗第三代傳人自稱的李善單，不僅創建了緣道觀音廟，也創辦了香華天精品集團。但《毅傳媒》記者接獲爆料，李某去年在澳門豪賭，大輸近兩億元。今年海外追債直逼台灣，11月底就疑不時有黑衣人出現在觀音廟前，或精品集團位於台北市的辦公室前徘徊要債，也讓清淨的佛門廟宇沾染了肅殺之氣，部分股東則擔心龐大賭債，會影響公司營運。

▲創辦人海外豪賭輸2億，緣道觀音廟遭黑道討債。（圖／毅傳媒提供，下同）

有知情人士爆料，今年11月底，位於新北市淡水地區的緣道觀音廟，還有台北市松山區精品集團的辦公室，都數度出現黑衣人的身影。例如在觀音廟前，就經常有黑衣人三人一組或五人一組，一次都三、四組人，以「散步」為名，在寺廟週遭徘徊盯梢，甚至一度強闖廟內管理室找主委，指明要李姓創辦人出面解決債務。

而香華天集團則有幹部，報警求助。理由是有股東資金糾紛，遭人恐嚇要「斷手斷腳」等。他指稱，公司因經營管理出了問題，部分銀行帳戶陸續遭凍結，引起部分股東不滿，因此有人要求立刻以現金結算股份，要求退償二、三千萬元。為了達到拿錢目標，所以委託黑衣人討債。

▲李善單在淡水起造千手觀音像，在2019年締造金氏世界紀錄「最大鋼製雕塑」。



知情人士透露，到觀音廟散步的黑衣人，其實是三芝地區知名的竹聯幫份子，而整起事件，就跟緣道觀音廟創建人、香華天公司創辦人李善單（本名李政賢）有關。當地角頭受海外債主委託，追討積欠的本金與利息，香華天集團從今年11月初起，已陸續拿出了新臺幣2000萬元現金，還有總金額逾1億元的支票還債。

有知情人士透露，今年61歲的李善單，去年9月帶著香華天集團的幹部，赴澳門旅遊卻沈迷知名賭場內，由於李某近年來往兩岸，所有人都以「老師」稱呼，因頗具知名度，賭場對他也未限制放款金額，幾次豪賭下來輸了近2億元，光是以「借款」名義欠下的賭債，利息每月就可能要2、3000萬元。

《毅傳媒》記者前往淡水緣道觀音廟查證，黑衣人散步討債事件。但觀音廟主委不在，廟方人員也表示，無法現場連絡本人，只要求記者留下電話，再由主委主動連繫說明，但直到截稿前，記者未曾接獲觀音廟方任何說明電話。

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