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蔡英文期許黨員充滿信心：會帶領國家走向歷史新篇章

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▲▼蔡英文民進黨中常會前談話受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨9日舉行中常會，會中邀請國立政治大學台灣史研究所所長薛化元以「江鵬堅主席和他的時代」為題進行專案報告，黨發言人周江杰會後轉述蔡英文裁示，期許黨員充滿信心，對未來懷抱希望，要帶領國家走向歷史的新篇章。

蔡英文在會中表示，雖然薛化元剛開始的時候說不怎麼認識江鵬堅，可是教授是著名的歷史學家，以客觀的角度，來評價民進黨創黨主席江鵬堅，更能夠顯示出他的客觀性，還有對江鵬堅的評價，更是值得大家肯定。

蔡英文說，12月15日是江鵬堅逝世20周年的日子，這喚起許多本黨前輩，在那段戒嚴時期，為了追求民主人權自由，辛苦創黨的記憶，「我所知道的江前主席，不但將政治當作是個人的使命，被黨內譽為『客氣而紳士的雄獅』，也是一位鐵肩俠骨的人權律師，他沉穩內斂和圓融處世的態度，帶領著民進黨穩健前進」。

蔡英文說，江鵬堅在民主改革投入龐大的心力，相信「政治是良心事業」，他參選黨外立委時的口號，就是「不信公義喚不回，誓為人權馬前卒」，現在聽起來仍然是鏗鏘有力，「他對戒嚴時期的肅殺氣氛無所畏懼，勇敢走上捍衛民主人權的道路，我相信，這就是本黨一脈相承的堅忍精神」。

蔡英文表示，今天的民進黨，從在野走到執政，也曾經從逆境中再站起來，從有到無，再從無到有的過程，我們都經歷過，「我要感謝這些創黨前輩的努力，以及人民的信任，給民進黨再次執政的機會，剛才薛教授也特別交代我們要莫望初衷，我們也謹記在心」。

最後，蔡英文期許所有從政的黨員同志，要秉持清廉、勤政、愛鄉土的精神，持續為鞏固民主、深化人權、壯大台灣來努力，「我也要告訴各位，必須要對現在充滿信心，對未來懷抱希望，我們要帶領國家走向歷史的新篇章，更要為台灣人民留下一個更好的民主進步黨」。

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