生化武器！駐韓美軍「不戴口罩」轟趴遭當地罵翻...司令官急道歉

▲駐韓美軍在京畿道平澤市的基地「韓瑞福營」竟有數十名軍人參與舞宴派對。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓近日新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸失控，政府不斷提升首都圈與全國各地防疫層級，然而京畿道平澤市的駐韓美軍營區卻違反政府與美軍所訂立的防疫規則，多名軍人在餐廳酒吧內開轟趴、跳舞，還將影片上傳社群網站，引起當地社會譁然，由於駐韓美軍屬於「治外法權」，當地政府無法可管，只能請南韓外交部透過管道柔性勸導，呼籲其遵守防疫措施。

根據《韓聯社》報導，騷沙舞同好會於4日晚間，在京畿道平澤市駐韓美軍韓福瑞基地（Camp Humphreys，陸軍）營區內的餐廳兼酒吧「Flightline Taproom」開起轟趴，數十名來自平澤、烏山基地的美軍手摟著手、肩碰著肩跳起拉丁舞來，且多數軍人竟未如實配戴口罩，還將影片、相片上傳至社群網站，引起當地民眾譁然，當時首都圈的社交距離防疫已提升至第2階段，禁止超過100人以上的聚會。

▲駐韓美軍營區餐廳酒吧將當日活動宣傳海報上傳臉書。（圖／翻攝自臉書）

事後，南韓外交部透過《駐韓美軍地位協定》（SOFA）頻道，呼籲駐韓美軍能夠配合並遵守當地政府防疫措施，「在全國實行並強化社交距離防疫措施下，營區內卻出現違反防疫規則的案例，恐會造成當地社會擔憂。在此強調並呼籲，助南美軍能致力於遵守防疫組織，並提出相關對策。」

根據南韓外交部的說法，駐韓美軍已緊急關閉該餐廳兼酒吧，並研擬安排平澤、烏山基地出席該宴會美軍等接受新冠篩檢，且關閉營區內其他娛樂場所。

▲駐韓美軍有治外法權，當地政府無權可管。（示意圖，非本人／達志影像／美聯社）

而根據韓媒《朝鮮日報》，韓福瑞基地的司令官特倫布雷（Michael F. Tremblay）、美軍第51戰鬥機聯隊隊長於7日先後向平澤市長鄭長善（정장선）致電道歉。

韓媒《JTBC News》在報導中怒批，駐韓美軍基地雖實際上屬於南韓領土，但卻因「治外法權」，使當地法律與公權力無法觸及，政府無力可管，從當時派對活動的影像與影片來看，幾乎沒人配戴口罩，一旦有人確診，後果將不堪設想！

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