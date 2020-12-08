交通部首創「廉正透明獎」 　淡江大橋、金門大橋工程都獲獎

▲交通部首創「廉正透明獎」 ，業界見證施政更透明。（圖／交通部提供）

記者賴文萱／台北報導

交通部於今（8）日舉辦招商大會，在逾200位業界代表見證下，由常務次長祁文中親自頒發「廉正透明獎」3個獲獎機關，展現落實「透明、效率、溝通」之交通服務方針。

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▲交通部公路總局淡江大橋新建工程，獲頒交通部廉正透明獎「特優」殊榮。（圖／交通部提供）

其中獲得「特優」獎的公路總局「淡江大橋及其連絡道路新建工程」，預訂2024年完工後，將成為淡水夕照新風貌，國家門戶的新地標，期間雖因設計及施工難度等因素，歷經多次流標，但透過建置透明專區網頁，成立廉政交流平臺，跨域匯集檢察、廉政、調查單位的能量，共同協助工程進行，保障機關及廠商的合法權益，並推動工地即時影像CCTV，解決民眾對於工程進度品質、勞安衛生及環境生態的各項疑慮，因而榮獲佳績。

▲高公局局長趙興華獲頒交通部廉正透明獎優選。（圖／交通部提供）

高速公路局「金門大橋建設計畫接續工程」，則是歷經海上與岩盤施工技術困境、承攬廠商終止契約等艱辛，被外界戲稱選舉浮橋，然經積極召開各項會議整合施工界面，協助接續承包商解決施工障礙，並配合中央及地方政府各項工程查核達271次以確保品質，落實環評承諾，降低陳抗衝突，提升工程進度，亦獲得「優選」佳績，期待在全體國人支持與鼓勵下，提供大小金門間快捷安全運輸路廊，帶動地方觀光產業繁榮。

▲交通部首創「廉正透明獎」 業界見證施政更透明。（圖／交通部提供）

近年遙控無人機運用廣泛商機無限，惟仍有所聞發生無人機墜落誤傷民眾或影響航安之事件，民用航空局推動「遙控無人機管理資訊系統暨電子化措施」，明確訂定法律規範，並在官網建置無人機專區及相關資訊系統、開發空域查詢APP等行政透明作為，提供一般民眾線上申辦各項無人機業務，兼顧飛航管制與使用便利性，榮獲「佳作」的成績。

交通部表示，目前政府獎項及評核很多，包括工程品質的金質獎、職業安全衛生的金安獎等，大多側重於結果的部分，而舉辦廉正透明獎，目的就是鼓勵機關辦理業務的過程中就能夠公開透明、獲取信任，尤其交通部執掌全國重要的公共建設，公共工程生命周期較長，更應著重於事先的預防作為，相信藉由此次經驗，除肯定得獎機關的廉潔透明作為外，並激勵其他機關與同仁正面學習風氣，採取公平、公正及公開的廉正作為，才能獲得人民信任。

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