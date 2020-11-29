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桃園私校董事長「虎頭山輕生」　疑被上億元債務壓垮

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▲桃園市某私立高職董事長本月25日在家中留下一封信後失聯，家人到處尋找，桃園警方當晚在虎頭山登山步道尋獲，但已氣絕多時。（資料照／記者楊淑媛翻攝）

▲桃園市某私立高職董事長本月25日在家中留下一封信後失聯，家人到處尋找，桃園警方當晚在虎頭山登山步道尋獲，但已氣絕多時。（資料照／記者楊淑媛翻攝）

記者張靖榕／綜合報導

桃園市某私立高職董事長25日留信於家中後失聯，信件內容與財務問題有關，隨後他的遺體在虎頭山登山步道附近被尋獲。桃園檢警相驗後已排除他殺可能，認定為輕生案件，家屬對此無異議。

71歲死者25日疑因資金週轉出問題而承受不住，於家中留下一封信後便離家消失，直至家屬報警並由警方前往虎頭山一帶搜尋後，他才於當晚10點在登山步道附近被發現，但因明顯死亡而無須送醫，身上也未見到外力痕跡，因此初步排除有他殺嫌疑。

據《自由時報》報導，該董事長生前可能欠債達上億元，曾向家人提及財務問題，直到憾事發生。桃園檢警相驗後認定為輕生案件，家屬對死因表示無異議，私校同事得知消息後感到震驚，但未進一步發表意見。

《中央社》報導，依據私校法規定，學校財團法人董事長於任期中出缺時，董事會應於1個月內推選新的董事長，確保運作不受影響。

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►桃園某私校董事長失聯　警方在虎頭山尋獲已氣絕

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