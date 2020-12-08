「新北22坪社宅租金2萬有找」　侯友宜：弱勢族群再打64折

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對台北市明倫社宅租金超過4萬引來不少批評，新北市長侯友宜8日表示，新北市社宅租金打7、8折、弱勢再打64折，這兩個大原則是不會改變的，所以不管興建在哪個地方，不是以任何的成本價來考量，會以照顧更多人、達成更大的居住正義為方向。

侯友宜上午前往「土城員和段青年社會住宅基地」出席行程後受訪表示，社會住宅的興建最重要的是，一定要找到一個交通便利、生活機能方便的地方，尤其在施工的品質上一定要做得很好，且租金一定要比市場價便宜7到8折，照顧需要被幫助的人。

侯友宜強調，社宅需要在居住上提供更優惠的條件來進行，這是大方向；所以新北市的社會住宅都是以市場行情7折到8折的方式，讓我們社會住宅能夠符合當時公平正義的方向。

至於台北長柯文哲表示，不希望住進社宅的都是窮人，必須撕除社宅負面標籤。侯友宜對此表示，目前在土城員和段，離海山站只有6分鐘，就學、就業環境非常棒，原則上就是蓋22坪到30坪左右。以22坪來說，租金一定在2萬塊以下，符合社會住宅興建的美意，更符合居住正義。

台北市捷運蘆洲青年宅租金雖然是市價85折，但也高達4萬多，外界仍認為太貴。對此，侯友宜則說，如果面對更弱勢的族群，會補貼更多，租金會打到64折，方向會隨著市場的行情來做調整。