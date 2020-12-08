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福州大學女足隊「染髮被判輸球」　教練衝去買快染劑…還是不夠黑

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記者蔡紹堅／綜合報導

福建省近日舉辦大學生女子足球聯賽，但竟傳出福州大學的隊伍因多名隊員染髮，未上場比賽就被判定輸球。賽事工作人員表示，根據教育部規定，參賽運動員不能染髮，福州大學多名隊員染髮，可上場隊員不到7人，才被判定輸球，「我們有給他們充足時間處理頭髮了，但最後還是湊不出7人，我們也沒辦法。」

根據陸媒報導，福州大學當天的對手是集美大學，但根據規定，上場的球員不得染髮，福州大學有多名隊員染髮，上場人數湊不到7人，無法進行比賽，必須在15分鐘內湊齊人數。

福州大學的教練得知隊員不能上場後，立即跑到附近的髮廊購買黑色染髮劑，緊急將隊員的頭髮染成黑色。

經過一番手忙腳亂，福州大學好不容易湊出了7名「黑頭髮」的隊員，準備上場比賽，但對手集美大學卻提出異議，指福州大學有一名隊員的頭髮「不夠黑」，裁判組於是勒令球員離場，最終福州大學因湊不出7名「黑頭髮」的隊員上場比賽，被判定輸球。

▼福州大學多名球員因染髮不能上場。（圖／翻攝微博）

▲▼福州大學女足隊「染髮被判輸球」　教練衝去買快染劑…還是不夠黑。（圖／翻攝微博）

該起事件引起大量網友關注，許多人都認為染髮就不能比賽，甚至被直接判定輸球的規定相當不合理，「我真的活在21世紀嗎？」「還以為這是朝鮮新聞！」「乾脆規定裹小腳踢球好了？」「要不要直接禁止女人踢球？」「國外明星球員染髮、紋身的非常多，用這些來衡量根本沒有意義。」

對於爭議，賽事工作人員表示，根據教育部的文件規定，各階段參賽運動員不能染髮，不能留怪異髮型，以及佩戴任何飾物，他們只是按照規定辦事，「這一規定早已有之，而且在全國範圍內都適用。」

工作人員還強調，已經給了福州大學的隊伍充足時間去處理頭髮，聽說是有隊員不願意處理，最後按照規定，只能判定輸球，「規定是15分鐘內要湊齊7人上場，我們給了30分鐘，但他們最後還是只有6人，對方隊伍有8人，他們湊不齊，我們也沒辦法。」

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