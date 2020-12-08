惡狼否認在花圃性侵弱勢女！目擊者見「背後有腳」：以為在打野砲

▲蔣男犯案後毫無悔意，還不斷狡辯。（圖／翻攝自Google Map）



記者崔子柔／綜合報導

台中蔣姓男子3月某日凌晨4時許在某社區花圃兩度性侵中度智能障礙女子小萍，目擊證人指出，當時看見「那人背後有腳，以為是情侶在打野砲」，法官見蔣男犯後毫無悔意，依加重強制性交罪判刑9年。

根據判決書內容，蔣男知道小萍患有中度智能障礙，當時見她獨自坐著休息，便上前表示要帶她去吃東西，她回應「你走」後，竟強吻、擁抱她，進而撫摸胸部、以手指性侵。

雖然小萍不斷推開喊「不要」，但蔣男仍不理會，還把她抱去附近社區的入口花圃性侵得逞，直到附近在收攤的攤販察覺有異，喊「你們在幹什麼」，蔣男才驚慌逃離現場。

蔣男到案辯稱和小萍有正常聊天，「不知她智能障礙」，且當時人車都多，不可能做出撫摸胸部、下體或指侵等舉動，也否認在花圃性侵。

目擊攤商證詞表示，當時路上很暗，他站在那人身後就看到做愛姿勢，女生的腳在男生背後，男生原本是趴伏姿勢，聽到喊聲「你們在幹什麼」之後就停下動作，以為是情侶在打野砲。

合議庭認為，蔣男明知小萍心智缺陷，還橫生慾念，再次對該被害人為加重強制性交犯行，犯罪後也不斷狡辯不認罪，毫無悔意，依加重強制性交罪判刑9年。