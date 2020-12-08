探險隊闖10km超深「迷宮洞穴」　3男4女玩3天失蹤！搜救隊入洞找人

▲探險隊闖進10km超深「迷宮溶洞」失蹤。（示意圖／翻攝微信，與本文當事人無關）

記者許力方／綜合報導

黔西縣素樸鎮驚傳一起失蹤意外，有一支來自外省的10多人探險隊，前往水西洞一處未開發的溶洞，撬開鎖頭進入後，從此人間蒸發，疑似被困洞中，搜救隊正趕往現場。村民聲稱，水西洞目前還在開發中，平時由村裡的人員管理，所有人員進入洞穴都要經過他們允許，這次失蹤的探險隊就是偷偷溜進去的。

事發於5日下午，10多人前往未開發的溶洞中，因手機沒有訊號，與外界失去聯繫，至今都沒有出洞，洞口有上鎖且立告示牌禁止進入，守門的負責人晚間6時許發現鎖被撬開報警。當地消防和貴州藍天救援隊7日中午獲報派員趕往現場，截至下午5時許沒有找到任何失蹤人員，目前仍不清楚10多人的具體狀況，準備要入洞搜索。

據悉，現場留下3輛車，根據車籍資料，查到失蹤的3男4女中6人來自四川內江，1人來自江蘇南京，目前還沒有跡象顯示遇難。他們事先將車輛停放在附近一個老鄉家裡，因水西洞被當地政府圍起來，有一道鐵門，隊員就撬開門鎖偷偷溜進洞內，過程中還遇到村民，他們回答說預計要進去3、4天。

村民受訪時說到，水西洞目前還在開發中，因位處村子旁邊，平時由村子裡的幾個人代為管理，所有人員要進入洞穴都要經過核准，這次的探險隊並沒有聯繫，擅自撬開鎖偷偷進入，因洞穴很大，得知失蹤消息時，曾入洞找過，但一直沒有找到人。

據黔西政府資料，該溶洞支洞較多、洞洞相連猶如迷宮，知情人士說，現在的季節適合探索洞穴，冬季水少，但因該洞深約10幾公里、地形複雜，有支洞，且洞裡沒有光線、信號，雖然缺氧可能性不高，但很可能迷路、摔傷，他們進洞時說要去3、4天，至今不到48小時。

水西洞過去被稱作「剌豬洞」，相傳早年獵人們到此打獵，被獵犬追逐的刺豬潛入洞中躲藏，因此得名。水西洞洞廳大、容積少見，長度超過10公里，在貴州省現已測洞穴中排名第七，海拔860米，除了長度罕見外，主洞道非常寬敞高大，最大的洞廳容積達53.6萬立方米、最長達250米、最寬達150米、最高達80米，在大陸極為少見。

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