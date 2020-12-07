中央大學推動WE CARE環境教育　號召師生拔除小花蔓澤蘭1500公斤

▲中央大學環境教育服務學習志工團隊，拔除外來物種小花蔓澤蘭20大麻布袋。（圖／中央大學提供）

記者楊熾興／桃園報導

中央大學「WE CARE 環境教育」服務學習志工團隊，號召全校120名教職員、學生志工與眷屬，對外來植物小花蔓澤蘭危害國內植物進行除蔓大行動，拔除近20麻袋約1500公斤的外來植物「小花蔓澤蘭」，將環境教育行動與大學社會責任付諸實踐。

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▲中央大學召集鄰近地區國中小學一同關注環境教育。（圖／中央大學提供）

被世界自然保育聯盟（IUCN）列為「世界百大入侵種」的小花蔓澤蘭，危害臺灣生態環境影響甚巨。每年10月至12月正是開花的季節，或許會覺得這種綠意盎然、花開繁盛的情景非常浪漫美麗，但小花蔓澤蘭在纏繞植物的同時會遮蔽陽光，那些植物最後因營養不良而死去。因此號召全校120名教職員、學生志工與眷屬進行除蔓行動，在眾人的合作之下，2個小時就拔除了將近20大麻布袋的小花蔓澤蘭，為台灣的環境盡了一份心力。

▲昆蟲旅館是中大環境教育園區，最吸睛的生態環境設計。（圖／中央大學提供）

另外，在全球新冠病毒疫情管理期間，中央大學服務學習志工團隊不但投入防疫工作，服務學習發展中心「WE CARE 環境教育」學生志工團隊亦參與龍潭三和社區文化發展，與三洽水環境教育中心合作規劃一系列環境教育課程暨社會服務活動，實踐環境教育社會服務。中央大學服務學習發展中心蘇立仁主任表示，戶外活動不但有助於增強身體免疫力。希望以本次環境教育行動拋磚引玉，喚醒更多環境教育的種子。詳情可追蹤 中央大學「WE CARE 環境教育」FB粉專。

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