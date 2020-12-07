根本沒肚子！高雄小媽媽懷孕沒人知　阿嬤蒙羞氣喊：金價見笑

▲高雄阿公丟嬰畫面曝。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩、陳韻如／高雄報導

高雄一名年僅19歲呂姓女子在家中分娩產嬰，但嬰孩疑似出生即沒了呼吸，而呂女父親驚慌之餘，竟將嬰孩裝進塑膠袋丟棄至前鎮河中。事後，呂女由母親陪同就醫，但院方未見嬰孩而通報警方，整件事情才因此曝光。《ETtoday新聞雲》記者實際走訪呂女住處，但其阿公阿嬤表示，家裡沒人知道呂女懷孕，肚子都沒出來，而事情發生後，阿嬤羞愧直喊，「金見笑」。

警方6日晚間7時許接獲通報，呂女因在家中分娩後由母親陪同前往醫院就醫，但卻不見剛出生的嬰兒，院方察覺有異立刻通報警方。警方獲報趕抵現場了解，而當時呂女供稱，她懷孕約9個月，稍早在自家廁所分娩產嬰，驚慌之餘趕緊呼喚阿嬤及父親協助幫忙。

▲高雄前鎮河，阿公丟嬰屍，警消潛水搜索中。（圖／記者黃子倩翻攝）

然而，嬰孩疑似出生後即沒了呼吸，呂父疑似也因為過度緊張，趕緊將泡在血水中的嬰孩從馬桶中拎出，最後簡單用了塑膠袋將嬰孩包裹後，騎車機車帶往前鎮河丟棄，警方獲報後也立刻派員前往打撈，目前仍在搜索中。

此外，《ETtoday新聞雲》記者實際走訪呂女住處，其鄰居及阿公阿嬤表示，不僅鄰居看不出來，就連家人都不知道呂女懷孕，「肚子都沒出來」，而事件發生後，阿嬤羞愧直喊，「金價見笑」。

警方初步調查，嬰孩生父是呂女的20歲男友，但2人早已沒有聯繫，警方也將傳喚生父到案說明。