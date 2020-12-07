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「汐止殘暴兄弟」當街殺警　刑大小隊長：從警30年最可怕場景

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監視器拍下殺警歹徒王柏忠、王柏英兄弟共乘機車的身影。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

新北市15年前發生震驚社會的殺警奪槍案，2名汐止分局員警巡邏時，遭2名歹徒砍殺，奪走警槍及子彈，2警1死1重傷。第一時間趕抵現場支援的新北市刑警大隊小隊長張貞勝，回憶當年的慘狀印象仍十分深刻，他說，這是同僚「血的慘痛代價」，也是從警三十多年來，看過最可怕的場景。

逃過死劫的員警張大皞在醫院受訪，說明案發經過。（翻攝TVBS）

▲逃過死劫的員警張大皞在醫院受訪，說明案發經過。（翻攝TVBS）

汐止分局員警洪重男遭遇歹徒突襲，不幸身亡。（翻攝畫面）

▲汐止分局員警洪重男遭遇歹徒突襲，不幸身亡。（翻攝畫面）

張貞勝告訴本刊，案發後，警方雖調閱歹徒可能逃逸路線的路口監視器，但因當年監視器數量不多，且拍攝鏡頭的畫素普遍不佳，加上歹徒逃逸時似乎刻意避開監視器，讓警方緝凶陷入困境。張貞勝說，為了盡快破案，只能以土法煉鋼的方式尋找線索，他們連夜過濾汐止、南港地區上千支監視器，每名員警分配3到5張光碟，每天都盯著電腦螢幕十個小時，希望找到蛛絲馬跡。

2名員警1死1重傷，他們的安全帽、警帽、鞋子則掉落在現場。（東森新聞提供）

▲2名員警1死1重傷，他們的安全帽、警帽、鞋子則掉落在現場。（東森新聞提供）

新北市警局汐止分局2名員警巡邏時，遭王姓兄弟持刀砍殺、搶奪警槍。

警方還拿出一張汐止、南港區的紙本地圖，標示出所有監視器的地點，希望能勾勒出歹徒可能逃亡的路線，但因歹徒製造太多斷點，始終無法突破。

新北市警局刑警大隊小隊長張貞勝回憶偵辦過程，記憶猶新。
 
▲新北市警局刑警大隊小隊長張貞勝回憶偵辦過程，記憶猶新。

殺警奪槍案偵辦期間，一名主跑新北市刑警大隊的莊姓資深社會記者不幸罹癌逝世，專案小組成員趁空檔赴靈堂祭拜，其中一名小隊長因案情膠著，捻香時隨口問了一句：「阿寬仔（莊姓記者），這件殺警案你看會破嗎？」結果擲筊獲得「聖筊」，讓專案小組信心大增。


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