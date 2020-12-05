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首屆玄門宗教文化研討會　佛道、理工校長對談生命關懷

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▲▼首屆玄門宗教文化研討會台中登場，聚集佛教、道教和學術人士對談生命關懷。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼首屆玄門宗教文化研討會台中登場，聚集佛教、道教和學術人士等上百人對談生命關懷。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

第一屆玄門宗教文化研討會5日在台中市舉行，包括中州科技大學等19名學者和佛教、道教界人士齊聚一堂，探討台灣扶鸞、星官圖、上刀梯和生死靈魂等學術和實務之間的課題，中州科大校長黃思倫表示，從腦科學角度分析，不論是宗教音樂或是儀式，都具有抒壓、安定人心的作用，不該狹隘的認定是種迷信。

▲▼首屆玄門宗教文化研討會台中登場，聚集佛教、道教和學術人士對談生命關懷。（圖／記者鄧木卿攝）

現年77歲、中國武當道教太玄法師協會創會長蕭道賢道長，1989年到中國拜武當山道教協會會長王光德為師，去年更以76歲高齡成為玄奘大學宗教與文化學系碩士班研究生，一生致力研究道教文化，希望能為宗教界做出更多貢獻。

▲▼首屆玄門宗教文化研討會台中登場，聚集佛教、道教和學術人士對談生命關懷。（圖／記者鄧木卿攝）

▲中州科技大學校長黃思倫。

中國武當道教太玄法師協會與玄奘大學今天合辦首屆玄門宗教文化研討會，包括中洲科技大學、玄奘大學等19名學術人士，以及寶山禪寺佛學院等佛教徒，對談台灣鸞堂的扶鸞活動及意義、八將臉譜服飾與生物外觀警戒色之關連性、類神經網路演算法與易經術數之關連意象探討、台灣武當之「玄武派」上刀梯初探、生死靈魂之探討等課題。

黃思倫表示，他學理工出身，從科學角度對宗教提出論證，不論是法會儀式或是宗教音樂，對於當下集體活動的每個人所產生的腦電波會產生連結，達到集體安定的感覺，以音樂為例，道教科儀聲樂、佛教念佛和木魚聲、西洋聖歌、西藏頌缽之音，都可以讓人們達到心靈寄託。

黃還以從唐朝流傳至今、高達8層樓的108階刀梯儀式為例，爬刀梯主要象徵修道的艱辛，因為道士不但要面臨高度壓力，克服心中恐懼，還要考量物理作用，一旦雙腳沒有和刀刃平行，施力不均勻也會受傷。

玄奘大學宗教與文化學系助理教授蔡翊鑫表示，一般人對道教總停留在「卜卦、算命、收驚、祭改」等印象，其實道教深具思想內涵，內容包括「天文、化學、醫學、地理學」等科學領域，希望藉由研討會讓社會大眾從心理學、社會學、人類學等，對道教有全新的認識，建立正確的宗教觀。

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