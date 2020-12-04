　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／男獨攀秀姑巒山失聯！「崩塌溪谷中」尋獲遺體　直升機吊掛中

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者李忠憲、莊智勝／南投報導

屏東縣黃姓男子（24歲）11月30日自訂「秀姑巒山25小時」旅程，當天自住家騎車出發，原定2日就要下山，豈料卻遲遲不見蹤影，經家屬報案後警消入山搜救，並於一處崩塌地溪谷中發現黃男遺體，目前直升機正嘗試吊掛中。

▲▼秀姑巒山尋獲遺體。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲黃男登秀姑巒山失聯，今尋獲遺體。（圖／記者李忠憲翻攝）

黃父3日上午9時向南投縣消防局報案，表示兒子上月底自訂登山2日行程「秀姑巒山25小時（60.99公里）」，並於住家整裝騎車出發，當天即抵達南投信義鄉並夜宿民宿，並於1日凌晨2時將機車停放於東浦登山口附近後入山；黃男原定2日就要下山，但卻未如期出現，就此失聯。

▲▼ 。（圖／南投縣消防局提供）

▲黃男機車停放在登山口附近。（圖／南投縣消防局提供）

警消獲報後組成登山團入山搜救，經商請電信單位協助手機查址後，發現黃男活動範圍熱區介於東埔至樂樂山屋及乙女瀑布間，隨後未再移動。今（4日）第一梯次搜救人員搶入山區搜索，於一處崩塌地溪谷中發現黃男，但他早已明顯死亡，目前警消已聯繫直升機吊掛，後續遺體將降落同富溪床臨時起降場，並交由警方及家屬辦理行政相驗。

►屏東男獨攀秀姑巒山失聯　手機訊號中斷...明出動直升機搜救

▼死者黃男熱愛登山活動。（圖／翻攝當事人IG）

▲▼屏東24歲黃男獨潘秀姑巒山失聯，尋獲時已死亡。（圖／翻攝當事人IG）

▲▼屏東24歲黃男獨潘秀姑巒山失聯，尋獲時已死亡。（圖／翻攝當事人IG）

ET快訊
快訊／高雄車內驚見屍體　詳細4人身分曝光
快訊／高雄路旁車內　驚見4具屍體
影／名醫駕車突轉向衝騎樓！　狠撞6車
最慘新婚夜　新娘遭「男方家人」脫褲驗貞操
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國1斗南段5大車追撞！回堵5km...油罐車遭夾擊拖板車斷頭

畫面曝！三重阿伯開車回家「保齡球式狂掃」…4秒內連撞47機車慘了

桃園狠翁殺妻「大卸七塊」！法院認年事已高逃死定讞

趁洗澡時台南狼父竟舔咬7歲女兒屁股、大腿　判刑3年半定讞

快訊／高雄高屏溪岸旁「車內驚見4具屍體」！　警曝身分：是一家人

怪男「101站衛兵」猛盯她...櫃姐嚇傻：根本不敢上班　警勸離又來

快訊／基隆62快速道路「貨櫃車翻覆」！　駕駛下半身卡車內搶救中

監視器曝光！高雄肝膽名醫駕車衝騎樓...「閃迴轉車」狠撞6車

恐怖！屏東新開村一口氣搜13未爆彈...8軍團方圓百米地毯式探測

3天前男大生車禍亡　彰化139線又出事！百萬馬6飆撞「鐵包樹」

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

他露營熟睡...好友繩綁睡袋惡整 下秒「遭拖出帳篷」醒來一臉矇XD

法鬥護主戰眼鏡蛇「死不瞑目」飼主妻心痛幫闔眼：保護了媽媽

張文綺堅守婚前不開機　盼32歲前當媽自虧「越老質越爛」

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

蔡瑞雪認分手以綸！　結束初戀「那時候滿受傷的」

不再被選擇！兄妹決定收養父母 媽感動：雖沒血緣但仍是一家人

快訊／國1斗南段5大車追撞！回堵5km...油罐車遭夾擊拖板車斷頭

畫面曝！三重阿伯開車回家「保齡球式狂掃」…4秒內連撞47機車慘了

桃園狠翁殺妻「大卸七塊」！法院認年事已高逃死定讞

趁洗澡時台南狼父竟舔咬7歲女兒屁股、大腿　判刑3年半定讞

快訊／高雄高屏溪岸旁「車內驚見4具屍體」！　警曝身分：是一家人

怪男「101站衛兵」猛盯她...櫃姐嚇傻：根本不敢上班　警勸離又來

快訊／基隆62快速道路「貨櫃車翻覆」！　駕駛下半身卡車內搶救中

監視器曝光！高雄肝膽名醫駕車衝騎樓...「閃迴轉車」狠撞6車

恐怖！屏東新開村一口氣搜13未爆彈...8軍團方圓百米地毯式探測

3天前男大生車禍亡　彰化139線又出事！百萬馬6飆撞「鐵包樹」

OPEC+達成協議1月起每天增產50萬桶　惟油價不跌反漲

妻子「不想愛愛」！他惱羞浴巾繞頸殺死　焚屍後淡定上班

河樂廣場「15公尺高雪白聖誕樹」登場！12/6點燈　還能逛市集爽吃

館長不要沒關係！傳全聯砸百萬　開高雄4層樓新據點

基隆3度開出發票「千萬特別獎」：全家買94元鮮奶　加油也中200萬

大陸篩劑「限用3廠商」卻驗0確診　機密文件曝：官商勾結引爆疫情

賭王兒驚爆「保母玩六合彩中1億」！　人生第一台iPhone是她送的

無障礙車位旁「卡4台機車」整齊停好！網一看不忍苛責：好氣又好笑

虎班汪長大了！竟然用「便便寫國字」　網驚呼：還是數學家

孟耿如超入戲要Lulu認當媽　鄭人碩邱偲琹羞談「超激辣床戲」

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

即／高雄高屏溪岸旁「車內驚見4具屍體」！　

認識不到1天…她遭「20歲2寶爸性侵」丟包摩鐵

男獨攀秀姑巒山失聯！「崩塌溪谷中」尋獲遺體

妻中風30年　夫悶殺哭喊：她解脫了

竹科男偷腥10女挨告　搬「妻也外遇」鐵證仍判賠

50萬「新版綠水鬼」超熱門　錶販收到高仿品

十五分幫超殺凌虐！他欠10萬賭債慘死

快訊／雲林垃圾場輪流燒　崙背垃圾場起火

貴婦淪地下錢莊性奴　「肉身抵債」遭偷拍

快訊／台中檸檬餅百年老店一福堂大火全毀

加600「四手聯彈」　萬華養生館老司機多

快訊／景美驚傳虐殺案！男遭毆不治

美女直播主帶斗內金主回家　夫錄下激情片

即／基隆62快速道路「貨櫃車翻覆」搶救中

更多熱門

相關新聞

屏東男獨攀秀姑巒山失聯　明出動直升機搜救

屏東男獨攀秀姑巒山失聯　明出動直升機搜救

屏東縣一名24歲黃姓男子，11月30日自訂「秀姑巒山25小時」旅程從住家騎車出發，翌日凌晨2時將機車停放於東埔登山口附近入山後，原計畫2日就要下山，卻遲遲不見蹤影，其家屬因黃男失聯時間太久，遂報請南投警消尋人，目前已投入消防、義消、玉管處共9人於3日下午5時進行搜尋，另規劃明日申請直升機出動擴大搜救。

秀姑巒山驚見乾屍　美女教練：死亡恐逾2個月

秀姑巒山驚見乾屍　美女教練：死亡恐逾2個月

雪羊／護國神山們於颱風夜的對話

雪羊／護國神山們於颱風夜的對話

關鍵字：

秀姑巒山

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

惡整懷孕女友　網紅見遺體崩潰

狗狗認領文：牠長得很潦草　本尊笑翻網

菲律賓市長市府遭槍擊　送醫不治

盲測16款手機相機　冠軍超冷門

男連得2子贈妻1300萬　驚見鑑定報告崩潰

即／高雄高屏溪岸旁「車內驚見4具屍體」！　

陳小春直播賣金條　買家怒退貨

男子抱怨女友性慾太強　次數曝光被噓爆

羅志祥被挖「還在頂樓養過200斤豬」！

柯震東豪宅「乾淨到像樣品屋」　內部公開了

不用嫁豪門「天生貴婦命」4星座公開！

認識不到1天…她遭「20歲2寶爸性侵」丟包摩鐵

浪狗進賣場！保全用最萌方式驅離

打破萬年抿嘴微笑！　阿信罕見「露2排齒」

全台最荒涼車站！屏東「這車站」一年僅283人搭乘

更多

最夯影音

更多
妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車
護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

他露營熟睡...好友繩綁睡袋惡整 下秒「遭拖出帳篷」醒來一臉矇XD

他露營熟睡...好友繩綁睡袋惡整 下秒「遭拖出帳篷」醒來一臉矇XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面