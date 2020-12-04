快訊／男獨攀秀姑巒山失聯！「崩塌溪谷中」尋獲遺體　直升機吊掛中

記者李忠憲、莊智勝／南投報導

屏東縣黃姓男子（24歲）11月30日自訂「秀姑巒山25小時」旅程，當天自住家騎車出發，原定2日就要下山，豈料卻遲遲不見蹤影，經家屬報案後警消入山搜救，並於一處崩塌地溪谷中發現黃男遺體，目前直升機正嘗試吊掛中。

▲黃男登秀姑巒山失聯，今尋獲遺體。（圖／記者李忠憲翻攝）

黃父3日上午9時向南投縣消防局報案，表示兒子上月底自訂登山2日行程「秀姑巒山25小時（60.99公里）」，並於住家整裝騎車出發，當天即抵達南投信義鄉並夜宿民宿，並於1日凌晨2時將機車停放於東浦登山口附近後入山；黃男原定2日就要下山，但卻未如期出現，就此失聯。

▲黃男機車停放在登山口附近。（圖／南投縣消防局提供）

警消獲報後組成登山團入山搜救，經商請電信單位協助手機查址後，發現黃男活動範圍熱區介於東埔至樂樂山屋及乙女瀑布間，隨後未再移動。今（4日）第一梯次搜救人員搶入山區搜索，於一處崩塌地溪谷中發現黃男，但他早已明顯死亡，目前警消已聯繫直升機吊掛，後續遺體將降落同富溪床臨時起降場，並交由警方及家屬辦理行政相驗。

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▼死者黃男熱愛登山活動。（圖／翻攝當事人IG）