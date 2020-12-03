屏東男獨攀秀姑巒山失聯　手機訊號中斷...明出動直升機搜救

▲黃男登山失聯，南投縣警消3日派員搜救。（圖／南投縣消防局提供）

記者白珈陽／南投報導

屏東縣一名24歲黃姓男子，11月30日自訂「秀姑巒山25小時」旅程從住家騎車出發，翌日凌晨2時將機車停放於東埔登山口附近入山後，原計畫2日就要下山，卻遲遲不見蹤影，其家屬因黃男失聯時間太久，遂報請南投警消尋人，目前已投入消防、義消、玉管處共9人於3日下午5時進行搜尋，另規劃明日申請直升機出動擴大搜救。

南投縣消防局表示，3日上午9時10分接獲屏東黃姓民眾報案，稱其兒子自定登山行程2日「秀姑巒山25小時（60.99公里）」，於11月30日在家整理登山重裝備後，自屏東新園鄉騎乘機車出門，當天抵達南投信義鄉並夜宿民宿。12月1日凌晨2時，兒子騎車並停放於東浦登山口附近後入山，因未按規劃時間（12月2日）下山且又失聯擔心而報案。

▲黃男1日凌晨2時將機車停放於東埔登山口附近入山，原計畫2日就要下山，卻遲遲不見蹤影。

經查，11月30日入山的有彰化消防特搜隊伍及信義鄉當地原住民登山團，惟此2團均表示未在同路段發現黃男。南投縣消防局另商請電信單位協助手機查址，根據訊號源中斷最後顯示，黃男12月1日凌晨2～4時活動範圍熱區介於東埔至樂樂山屋及乙女瀑布之間，隨後就沒有再移動。

南投縣消防局指出，黃男最後活動範圍附近疑有多處崩塌地，不排除有夜間行走視線不良，導致失足墜谷的形情發生。消防局第三大隊獲報，隨即調派地面部隊第一梯次9人於3日下午5時出勤，預定紮營樂樂山屋，4日一早前往附近崩塌地搜尋，另規劃明早申請直升機附近崩塌地空勘並調派第二梯次地面部隊人員攜帶空拍機及相關救援繩索至現場擴大搜尋。

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