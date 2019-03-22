秀姑巒山驚見乾屍！「羽球鞋+業餘裝備」　美女教練：死亡恐逾2個月

▲秀姑巒山驚見乾屍。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導

秀姑巒山驚現乾屍，知名登山部落客詹喬愉-三條魚Tri Fish深夜在臉書發文「尋家屬啟示」，希望找尋這具乾屍的身分。

詹喬愉文中透露，這具乾屍死亡「看起來已經有段時間」，有人推測可能超過2個月。屍體身上有摔落痕跡，身上穿著與衣褲，推測可能當時天候不佳。

▲登山部落客透露秀姑巒山有乾屍。（圖／翻攝臉書）

詹喬愉從乾屍上的「羽球鞋」與非登山專用工具來推測，可能不是時常登山者。「像是一般民眾跑入山區，因此也有可能家屬並不知道他去了山區。最近也都沒有相關山域失蹤報案。」

詹喬愉也希望大家可以協尋，注意相關失蹤、尋人啟事，好讓這具乾屍的身分可以及早確認。

秀姑巒山與玉山、雪山、南湖大山、北大武山合稱「五岳」，為台灣最具代表性的五座高山，也是許多登山客心中亟欲征服的高山，但山難意外也頻傳。

▲登山客 「華哥」妻子在臉書發文控訴領隊失職。（圖／翻攝臉書）

日前一位綽號「華哥」的登山客，日前也在秀姑巒山因滑落崩壁喪命，20日是頭七日，妻子在臉書發文「好的領隊，帶隊友平安下山。跟錯人， 你卻要7天後才回家。」控訴領隊疏失，但根據自由時報報導，領隊虎哥則說在登頂後才宣布撤退，並非不撤退，且前一天在白洋金礦，也有詢問隊員是否撤退，「他有問，但隊員沒有意見」。