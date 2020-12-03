反歧視法草案進度慢　高金素梅怒批：政府帶頭歧視稱武漢肺炎

▲高金素梅質詢內政部次長陳宗彥。（圖／翻攝國會頻道）



記者蔡文鈴／台北報導

立法院內政委員會3日審查「反族群歧視法草案」，內政部次長陳宗彥列席備詢。無黨籍立委高金素梅質詢時提到，該草案研議小組都沒有新住民跟原住民代表，而政府更帶頭歧視，都在社群媒體上面稱「COVID-19」為「武漢肺炎」。

陳宗彥上台接受備詢，高金素梅批評，族群歧視的問題已經存在很久了，但是內政部對《反族群歧視法》進度卻非常緩慢，5年過去了到現在連草案都沒有，且該草案的立案小組成員也沒有新住民、原住民代表。

高金素梅指出，研擬小組雖然有很多專業學者，「但他們都是歧視研究的旁觀者，他們沒有深受歧視」；她批評，你們這些高唱多元文化的政府，不要再拿技術性的障礙，來拖延這個反歧視立法進展，你們已經落後現實太久了。

高金素梅也提到，很多社群媒體都充斥族群歧視的報導跟言論，「而且政府帶頭做示範，尤其最近一直聽到新冠肺炎，國際間都是稱COVID-19，但我們的政府卻堅持要使用武漢肺炎」，這種具歧視性字眼，還自我感覺良好說沒有錯。

高金素梅認為，政府這樣帶頭歧視，那對反歧視法案研擬小組的態度是什麼？是贊成或反對？這將會決定這法律的意義。