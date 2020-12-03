川普再祭入境限制！　紐時：中共黨員及家屬「簽證效期」剩1個月

▲川普祭新規限制中共黨員與其家屬簽證效期。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普連任失敗後，外交動作不斷，旨在鞏固先前所執行的政策。根據《紐約時報》報導，川普政府2日發布新規，針對中國共產黨黨員及其家屬赴美實施旅行限制，在這項新政策下，中共黨員及其家屬的旅行簽證，效期最長只有一個月，且限單次入境。

《紐約時報》引述消息人士說法，國務院在聲明中提掉，將把中國共產黨黨員的簽證效期，從原本的10年縮短至1個月；就連其家屬的旅行簽證的最長有效期，也被限制在單月單次入境，立即生效，但其他如移民類別的簽證將不會受到影響。

在此之前，中共黨員和其他中國公民一樣，可以獲得最長10年的赴美旅遊簽證；據統計，這項新規約有2.7億人會受到影響，但在實際操作上，除了高級官員外，可能很難確定誰是共產黨員。

國務院一名發言人表示，此舉為了保護國家不受中國共產黨影響力侵害，「40年來，我們允許中共自由、任意地接觸美國的機構和商業，而在中國的美國公民卻從未自由地享有過同樣的特權。」

《紐約時報》指出，川普政府在夏天時曾考慮全面禁止中國共產黨員入境，相比之下，採用限制簽證的方式較為溫和，但仍有可能引發中國報復。

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